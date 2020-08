Morawiecki powiedział, że „Polska jest i zostanie ambasadorem wolnej Białorusi, suwerennej Białorusi, bo wolna Białoruś to leży w interesie Polski”. Dziękował przedstawicielom opozycji za konstruktywny udział w dyskusji i stwierdził, że to spotkanie dowiodło, iż o ważnych sprawach rząd i opozycja mówią razem. Zapowiedział, że nie jest to ostatni spotkanie w podobnym formacie i poinformował, że wspólne spotkanie na temat Białorusi odbędą też przedstawiciele wszystkich polskich frakcji w Parlamencie Europejskim.

10 sierpnia Morawiecki zwracał się do przywódców Unii Europejskiej o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej i do takiego spotkania doszło. Jak podkreślał, poinformował opozycje, że przedstawione przez Litwę, oraz Polskę propozycje na tym spotkaniu były „najdalej idące”. Jak stwierdził wszyscy politycy zgodzili się, by wystąpić z apelem o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. - Nikomu w Polsce nie podoba się reżim, który prześladuje opozycję – stwierdził. Polska zgadza się z propozycją posłanki Elżbiety Zielińskiej, by dokumentować prześladowania i tortury wobec białoruskiej opozycji. Szef rządu zapowiedział przedstawienie kalendarium działań, które sprowadzają się do wspierania prześladowanych, wolnych mediów, organizacji społecznych. Poinformował, że już obecnie na terenie Polski znalazło się kilkadziesiąt osób prześladowanych na Białorusi, które skorzystały z ułatwionych możliwości przekroczenie granicy. Premier dodał, że przyjął propozycję Jacka Protasiewicza (KP), by utworzyć e-lerningowy uniwersytet dla Białorusinów. Polska będzie wspierać inicjatywy organizacji Białoruski Dom i Wolna Białoruś. REKLAMA Premier zaznaczył, że opozycja białoruska miała pretensje wobec Unii Europejskiej za to, że przeznaczyła jedynie 3 mln ero na jej wsparcie. Przypomniał, że Polska chce wspomóc opozycję kwotą 50 mln złotych.