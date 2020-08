Bartłomiej Sienkiewicz, poseł, b. minister spraw wewnętrznych: Uważałem po prostu, że wybory na Białorusi zostaną po raz kolejny sfałszowane i w takim trudnym momencie Białorusini powinni się spodziewać wsparcia ze strony polskich demokratów, a prezydent Aleksander Łukaszenka powinien wiedzieć, że ktoś patrzy mu na ręce, zanim wydarzy się nieszczęście. Trzeba wywierać presję na władze.

Na pierwszą demonstrację przyszło niewielu ludzi, ale tydzień później było już nas bardzo dużo. To dzięki dzielnej postawie społeczeństwa białoruskiego, jego oporowi oraz niebywałym jak na warunki europejskie represjom ze strony reżimu. Wielu komentatorów mówiło, że będzie jak zwykle. Czyli Łukaszenka sfałszuje wybory, jeden-dwa dni będą trwały represje i wszystko wróci do normy.

Co się stało, że jest inaczej?

- Mam wrażenie, że do Białorusinów wraz z epidemią COVID-19 i głęboką recesją gospodarczą dotarło, że prezydent Aleksander Łukaszenka nie daje żadnej przyszłości obywatelom tego kraju. Wielu ludzi wierzyło w propagandę, że ich kraj pozostanie w miarę dostatni oraz będzie na uboczu wszelkich negatywnych zdarzeń. Teraz to wszystko okazuje się kłamstwem. Dodatkowo Białorusinów poraziła bezczelność ludzi schowanych za kordonem władzy. Najpierw ruszyli się młodzi, potem po aresztowaniach na ulicę wyszły kobiety i teraz mamy do czynienia ze strajkami, a w zasadzie opuszczaniem stanowisk pracy przez pracowników. Tego nie było w historii Białorusi. Władza, dostrzegając, że represjami napędza opór, cofnęła się, minister spraw wewnętrznych Juryj Karajeu obwieścił, że zwalnia zatrzymanych i przeprasza.

Przeprosił tylko tych represjonowanych pomyłkowo, przypadkowych przechodniów.

- Nie szkodzi, w warunkach białoruskich jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Do tej pory istniało przeświadczenie, że ludzie protestujący przeciwko tej władzy to jakiś wyjątek - elity, ludzie nasłani z zagranicy, a prawdziwy białoruski lud popiera Baćkę - dobrego gospodarza. Teraz, po oczywistym sfałszowaniu wyborów, ta linia propagandowa rozsypała się w pył. To podłączyło do prądu ludzi, którzy nigdy nie angażowali się politycznie.

To ludzie na Białorusi wcześniej nie wiedzieli, że wybory są fałszowane?

- To bardziej skomplikowane. Są takie zdarzenia, które znoszą bariery strachu. Jacek Kuroń mówił o tajemniczej chemii społecznej, która uruchamia różne wydarzenia. Pewne rzeczy, które uchodziły na sucho w innych okolicznościach - nie uchodzą. W odległym kraju, ojczyźnie demokracji, zdarzył się na przykład kolejny przypadek zabójstwa czarnoskórego obywatela przez policjanta, który wywołał gwałtowna reakcję i wolę zmiany.

Na Białorusi władza przekonywała, że jest krajem demokratycznym. Istotą demokracji jest możliwość zmiany, wszystko inne to dodatek. W przypadku Białorusi exit poll mówiły o relacji 3:1 na korzyść Cichanouskiej, natomiast okazało się, że wedle oficjalnego komunikatu Łukaszenka wygrał w relacji 80 proc. do 20. To fałszerstwo nie ograniczało się do incydentów i przypadków. Nie chodzi o panią, która wychodziła z komisji po drabinie, z worem głosów oddanych na kontrakandydatkę Łukaszenki. Po prostu to jest system masowy. Wynik wyborów został zmieniony o 180 stopni.

Nagle okazało się, że ta zmiana jest niemożliwa. Ludzie po prostu zrozumieli, że zostali oszukani, a gdy zaczęli protestować przeciwko oszustwu, zostali masowo pobici.

Polska zaproponowała trzy drogi działania. Jest odezwa prezydenta wystosowana z prezydentem Litwy, jest współpraca na forum Unii Europejskiej, którą reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który nagle odgrzał Trójkąt Weimarski, jest i premier, który zaapelował o natychmiastowe zwołanie Rady Europejskiej. Jaki kierunek jest najskuteczniejszy?

- Polska w sprawie Białorusi powinna działać tylko w obrębie Unii Europejskiej. Proponowanie szczytu bez przygotowanej agendy i konsultacji z sojusznikami to jakaś dziwaczna szarża, która w kategorii dyplomacji jest hucpą i propagandą. Dobrze, że minister Jacek Czaputowicz postąpił dość oczywistą drogą, której efektem jest zwołanie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE w sprawie Białorusi. Niestety, obecnie to Litwa jest najważniejszym europejskim krajem zajmującym się sprawami Białorusi i najbardziej poszukiwanym rozmówcą. Polska utraciła swoje miejsce eksperckie, z którego czerpaliśmy profity w polityce zagranicznej.

Może to lepiej? Polska nieustannie była oskarżana o neoimperializm wobec Białorusi.

- Kategorycznie sprzeciwiam się używaniu w dyskusji kremlowskiej propagandy, która polskie wsparcie dla demokracji na Wschodzie utożsamia z polskim neoimperializmem. Mimo takich sugestii angażowaliśmy się w sprawę niepodległej i demokratycznej Ukrainy, i to z dobrym skutkiem. Niemieccy politycy podczas rozmów jasno wskazywali, że w sprawach wschodu Europy oczekują polskich opinii, analiz i działań. Dziś sami z tej roli ustąpiliśmy.

Sprzeciwiam się uznawaniu tego pytania za kremlowską propagandę. Może Litwa w tej sprawie - z powodu braku pewnych zaszłości historycznych - będzie skuteczniejsza? To pytanie o pragmatykę, a nie ideologię.

- Kibicuję Litwie, ale jej możliwości dyplomatyczne z racji samej wielkości państwa są mniejsze. Polska powinna wrócić do roli, jaką dobrze wypełniała przez ostatnie 30-lecie.

Jakie działanie polskiej strony uważa pan za najważniejsze?

- Obecnie - lekko spóźnione uchwały Senatu i Sejmu. To bardzo istotne dokumenty, bo parlamenty mają większą swobodę niż rządy. Zawarte są tam stwierdzenia, że wybory na Białorusi zostały sfałszowane. A skoro tak, to Aleksandr Łukaszenka nie jest prawowitym prezydentem Białorusi. To rodzi różnorodne konsekwencje. Pierwsza z nich jest taka, że nie może być uznawany na arenie międzynarodowej.

Czy Polska powinna się domagać wprowadzenia ponownie sankcji wobec Białorusi?

- Najpierw Polska powinna na arenie Unii doprowadzić do uznania, że Aleksander Łukaszenka nie jest prezydentem Białorusi. Wybory na Białorusi nie odbyły się. Inne działania - ekonomiczne czy dyplomatyczne - to tylko pochodna tego pierwszego fundamentalnego stwierdzenia. Jest to istotne, bo wreszcie skończy się typowa gra Łukaszenki: udajemy, że zbliżamy się do Zachodu, po to, by żyć na koszt Rosji z politycznym wsparciem Putina. Skończenie z tym kłamstwem stawia sprawę jasno. Władzę Łukaszenki może gwarantować wyłącznie Putin i Łukaszenka stanie się wyłącznym kłopotem Moskwy.