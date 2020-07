– W całej Polsce odnotowano 382 zdarzenia [incydenty wyborcze], ale nie są one znaczące – mówił podczas konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak.

Wyszedł z lokalu z kartą wyborczą

Jeszcze przed godziną 17 doszło jednak do kilku zaskakujących przypadków. – Niepokojące wieści dotarły do nas z Kochanowic, gdzie funkcjonariusze policji w pościgu zatrzymali mężczyznę, który ściągnął flagę państwową z budynku urzędu gminy i rzucił na ziemię, co uznane zostało za znieważenie flagi – relacjonował przewodniczący PKW. Zatrzymany pomiął też plakat jednego z kandydatów.