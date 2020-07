Wprowadzając się do Pałacu Prezydenckiego w 2015 roku, europoseł Andrzej Duda finansowo nie zyskał. W Parlamencie Europejskim miesięczne zarobki to prawie 38 tysięcy złotych brutto (bez diet), natomiast obecna pensja prezydenta Polski to niewiele ponad połowę powyższej kwoty.

Zarobki prezydenta wyznaczane są na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących główne stanowiska państwowe. Pensja głowy państwa składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat. Istotna w tych rachunkach jest tzw. kwota bazowa, która stanowi 100 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenie zasadnicze jest pomnożoną przez siedem kwotą bazową. Dodatek funkcyjny to trzykrotność kwoty bazowej, a dodatek za wysługę lat to procent (maksymalnie 20) od wynagrodzenia zasadniczego.