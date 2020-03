Nie jestem koronawirusowym „preppersem”, nie mam w domu piramidy z papieru toaletowego ani hałdy makaronu. Stosuję się do zaleceń służb medycznych, myję ręce, napisałem do starszych sąsiadów, że w razie potrzeby mogę im zrobić zakupy, albo pomóc w jakiś inny sposób. Tyle.

Uważam jednak, że ludzie mają prawo do rzetelnej informacji. A taką nie jest to, że w Polsce przebadano – to dane ze środy 11 marca - dokładnie 2024 próbki pod kątem obecności koronawirusa. W ten sposób zdiagnozowano 25 przypadków infekcji wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19.

Na tle innych krajów liczba przeprowadzonych badań świadczy tylko o tym, że rząd PiS próbuje zamieść sprawę pod dywan stosując strategię „nie ma badań – nie ma problemu”.

Wykresy bez Polski

Europejska epidemia zaczęła się w północnych Włoszech, gdzie do wtorku (10 marca) przebadano ponad 60 tys. próbek, identyfikując 10 tys. zachorowań. W sąsiadującej z Włochami, zaledwie ośmiomilionowej Austrii zrobiono tych badań ponad pięć tysięcy. W 17-milionowej Holandii - ponad sześć. Światowym rekordzistą jest Korea Południowa – zrobiono tam ponad 210 tys. badań.

REKLAMA

Choć nie wszystkie kraje podają liczbę przeprowadzonych testów, to wykresy pokazują, że kolejne kraje z kilku lub kilkunastodniowym opóźnieniem jak po sznurku podążają ścieżką wytyczoną przez Włochy. Liczba przypadków najpierw trzyma się blisko zera, potem zaczyna przybywać ich po kilkadziesiąt dziennie, a w kolejnych dniach epidemia eksploduje – gdy zaczęło się to dziać, Włochy wprowadziły najpierw lokalną, a potem ogólnokrajową kwarantannę.

Powyższy wykres - Sylvia Merler jest badaczką z prestiżowego amerykańsko-europejskiego programu naukowego SAIS – przedstawia opóźnienie europejskiej epidemii w stosunku do Włoch (użyto liczby przypadków COVID-19 na 10 tys. mieszkańców). Szwajcaria jest sześć dni za Włochami. Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia i Niemcy – 9-10 dni za Rzymem. Wielka Brytania – 13 dni. Polski na tym wykresie nie ma.

W Polsce 2 tys., w Wielkiej Brytanii - 26 tys.

Wielka Brytania może być dobrym punktem odniesienia dla Polski. Na Wyspach do wtorku 10 marca przeprowadzono ponad 26 tys. testów, wykrywając 373 przypadki choroby COVID-19. To 15 razy więcej zachorowań, ale również - 13 razy więcej zrobionych badań.

REKLAMA

W Wielkiej Brytanii opinia publiczna obecnie naciska na służby medyczne, by testy robiono również u tych, którzy nie mieli kontaktu z osobami przyjeżdżającymi z Włoch. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie brytyjska służba zdrowia ogłosiła, że zwiększy zdolności laboratoriów z obecnego 1,5 tys. do 10 tys. próbek dziennie.

A potem PiS ogłosi sukces

W Polsce tymczasem robi się ok. 400 badań dziennie, a służby zniechęcają chorych do testów. Jak to wygląda w praktyce, opisał wójt Nadarzyna, którego syn spełniał wszystkie kryteria, by go przebadano. Musiał się jednak bardzo uprzeć, by wykonano mu test, który w końcu potwierdził chorobę.

Gdyby syn wójta zrobił to, co polecono mu przez telefon w szpitalu zakaźnym, to poszedłby do lekarza pierwszego kontaktu leczyć się na zwykłą grypę, którą zdiagnozowano przez telefon. Zamiast tego poszedł do szpitala, gdzie ponownie zasugerowano mu grypę. Gdyby się nie uparł, roznosiłby chorobę, podobnie jak – najprawdopodobniej – wójt i jego żona, którzy obecnie są w samo-izolacji. Nie wiadomo, ile takich osób jak oni jest obecnie w Polsce.

W tych warunkach polskie dane są funta kłaków warte. Bez normalnej procedury badań polskie dane to zamiatanie problemu pod dywan i robienie obywateli w balona. Ale Ministerstwo Zdrowia - za pośrednictwem telewizji publicznej - może ogłosić, że w katolickiej Polsce pod rządami PiS wirus się nie rozprzestrzenia tak powszechnie, jak się mnoży na zgniłym moralnie Zachodzie, gdzie tęcza, gender i multikulti.

A skoro dla PiS nie liczy się prawda, lecz przekaz medialny, nic dziwnego, że 2 miliardy złotych rocznie poszło na propagandę, a nie na służbę zdrowia.

A że to zagraża zdrowiu i życiu ludzi? Trudno, na coś trzeba umrzeć. Kaczyński ma ważniejsze zmartwienie na głowie – jego długopis musi przecież wygrać majowe wybory.