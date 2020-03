- Od poniedziałku przez dwa tygodnie zamykamy wszystkie placówki oświatowe i uczelnie - ogłosił Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Burzy nie da się przewiedzieć, ale można starać się przed nią ochronić. Potrzebne są zdeterminowane działania. Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich. Takimi są też placówki oświatowe - dodał.

Zamknięte będą instytucje kultury, jak kina, teatry, filharmonie, opery, centra wystawowe.

Szkoły, przedszkola, żłobki i punkty opieki oraz wszystkie uczelnie wyższe - zarówno publiczne jak i niepubliczne - mają zostać zamknięte dopiero od 16 marca, ale od czwartku zajęcia już mają zostać zawieszone. W okresie przejściowym - w czwartek i piątek - prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla tych, którzy nie znajdą opieki dla swoich dzieci. Decyzja rządu obowiązuje do 25 marca włącznie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że to działanie prewencyjne i nie powinno wzbudzać paniki. Jednak centralna decyzja rodzi wiele pytań, zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

14-dniowy zasiłek dla dzieci do lat 8

- Dla mnie centralne zamknięcie to bardzo dobra decyzja, tylko w ten sposób można zastopować rozprzestrzenianie się wirusa - mówi Magdalena Różycka z Warszawy, mama sześcioletniego Tymona i dwuletniej Marii. - Oczywiście stwarza to problemy, bo dziećmi trzeba się zająć - dodaje.

Magdalenie, tak jak wszystkim rodzicom, którzy odprowadzają składki, a ich dzieci nie ukończyły 8 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. pensji oraz 14 dodatkowych dni wolnych od pracy. Aby go otrzymać, musi złożyć oświadczenie u pracodawcy.

- Zasiłek obowiązuje już od czwartku - precyzuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- Decyzja o 14-dniowym zasiłku opiekuńczym zabezpiecza rodziców najmłodszych dzieci - potwierdziła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. - Rodzice starszych mogą przejść na pracę zdalną, mogą też skorzystać z 60-dniowego zasiłku.

Minister zdrowia podkreślał z kolei, żeby przy opiece nad dzieckiem nie rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, ale unikać transportu publicznego.

Co z maturami i egzaminem ósmoklasisty?

Maturzyści i ósmoklasiści - oni swój egzamin mają zdawać już pod koniec kwietnia - martwią się, czy zamknięcie placówek nie wpłynie na zmianę harmonogramu testów. Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślał jednak na środowej konferencji, że to nie są ferie, ani przerwa w nauce, a rok szkolny nie zostanie przeorganizowany.

Agnieszka Jankowiak-Maik z Poznania, znana w sieci szerzej jako Babka od histy, cieszy się z decyzji o zamknięciu szkół.

- W szkołach panuje duży ścisk, szczególnie w liceach z podwójnym rocznikiem, więc lepiej zapobiegać złemu - mówi i dodaje, że w najbliższych tygodniach podejmie się pracy zdalnej: - Już uaktywniłam grupę na Facebooku dla maturzystów. Przygotowuję materiały dla innych klas. Sytuacja jest nietypowa i potrzebujemy chwili, żeby się przygotować, ale na pewno część nauczycieli będzie w taki sposób współpracować z uczniami.

Mamy Messenger i Quizlet

Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczycielka Roku 2017 z SP w Pielgrzymowicach (woj. śląskie) jest tego samego zdania: - Centralne zamknięcie szkół to najlepsza z możliwych decyzji. Nie ma sprzecznych informacji, które szkoły odwołują zajęcia, a które nie. Od tygodni uczniowie mają mnóstwo pytań o koronawirusa i praktycznie żadnej lekcji nie przeprowadziłam normalnie. Będę z nimi spotykać się online, mamy grupę na Messengerze, działamy na platformie Quizlet. Prowadzę bloga - tam będę udostępniać im materiały. Ja i moi uczniowie od dawna jesteśmy obyci z internetem, obawiam się jednak, czy pozostali nauczyciele są przygotowani i na tyle odważni aby tak działać.

Webinar o tym, jak uczyć online

Nauczycielka Roku 2019 Zyta Czechowska ze szkoły specjalnej w Kowanówku pod Poznaniem poleca na swoim blogu, który współprowadzi z Jolantą Majkowską, kilka przydatnych platform wspomagających uczniów i rodziców.

- Szczególnie rekomendujemy portal epodręczniki, Wolne Lektury, Pistacja TV czy Khan Academy.

Pan Belfer - nauczyciel z Internetów, czyli Dawid Łasiński - chemik z Koziegłów pod Poznaniem zdecydował się nagrać bezpłatny webinar dla nauczycieli, o tym jak uczyć online. Będzie też udostępniał materiały dla uczniów na swoim kanale na YouTube. - Mam jednak wiele pytań, co do konsekwencji tej decyzji: czy dostaniemy jakieś odgórne nakazy, jak przechodzić na pracę zdalną? Czy uczyć online będą musieli wszyscy, czy tylko chętni? Co z tymi, którzy chcą a nie potrafią?

Na te pytania częściowo odpowiedział minister Piontkowski na środowej konferencji: - Nauczyciele zgodnie z kodeksem pracy, będą w gotowości, ale nie będziemy wymagali, żeby przychodzili do pracy - mówił. Doprecyzował też, że za cały ten okres należy im się pełne wynagrodzenie. Podkreślał, że pedagodzy mają różne możliwości kształcenia: - Nie każdy uczeń ma dostęp do internetu, ale można skorzystać z e-podręczników, można zaproponować zajęcia zdalne, które będą utrwalać materiał.

Wiadomo też, że zamknięcie placówek nie wpłynie np. na harmonogram rekrutacji do przedszkoli. - Do pracy przychodzić będą pracownicy administracyjni - potwierdziła szefowa stołęcznego Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk.

Decyzja trudna, lecz konieczna

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówi, że zamknięcie szkół to trudna decyzja. - Ma to kolosalne znaczenie dla wielu z was. Oznacza, że nie tylko dzieci i młodzież zostaną w domach, i trzeba im będzie zapewnić opiekę, ale [uziemionych zostanie] wielu rodziców i opiekunów, co będzie miało wpływ na działalność firm i funkcjonowanie całego państwa - mówi Sutryk na nagraniu, które opublikował na Facebooku.

Przypomnijmy: we wtorek petycję o odwołaniu zajęć szkolnych w całej Polsce podpisało ponad 30 tys. osób, w tym Nauczyciel Roku 2018 - Przemysław Staroń. Poparł ją również nauczycielski ruch społeczny Protest z wykrzyknikiem.

- Szkoły i przedszkola to niekontrolowany i niemożliwy do opanowania kanał dla migracji wirusa. Dzieci są tak samo podatne na wirusa jak dorośli, a mogą przechodzić chorobę bezobjawowo. To oznacza, że wirus może tą drogą spokojnie wędrować z domów do domów. Rolą rządu jest zadbać o te zabezpieczenia centralnie i kompleksowo - stwierdziła poznańska nauczycielka i liderka Protestu z Wykrzyknikiem Anna Schmidt-Fic.

Na uczelniach nie powinno być źle

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślał, że zamknięcie uczelni nie oznacza wstrzymania zajęć. Administracja ma pracować tak, jak dotychczas, a wykładowcy mają przejść na e-learning. – Praktycznie wszystkie uczelnie w Polsce dysponują gotowymi kursami online – mówił Gowin. Dodał, że terminy rekrutacji na studia nie ulegną zmianie.

Minister przypomniał też, że od tygodnia działa specjalny zespół ds. koronawirusa, który koordynuje działania na polskich uczelniach. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), ale też naukowcy i specjaliści od medycyny.

Do wytycznych resortu już wcześniej zastosowała się większość uczelni, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, uniwersytety medyczne w Warszawie i Białymstoku oraz wszystkie uczelnie wyższe we Wrocławiu i Opolu. Rektorzy przenoszą zajęcia i wykłady do internetu, zakazują też odwiedzin w domach studenckich, odwołują konferencje, wyjazdy zagraniczne i dni otwarte na uczelniach.

