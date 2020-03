Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie. Relacja na żywo >>>

– Trzeba działać szybko, z wyprzedzeniem tam, gdzie tylko się da. Staramy się wyprzedzać działania, które są później powielane przez innych. Chcemy maksymalnie spowolnić rozpowszechnianie się koronawirusa. Do tego potrzebne są zdeterminowane działania. Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich. Dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu od poniedziałku wszystkich placówek edukacyjnych do 25 marca. W czwartek i piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą pilnować dzieci, by rodzice mogli zorganizować opiekę na przyszłość – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. – Zdecydowaliśmy się również zamknąć szkoły wyższe, żłobki, kina i muzea – dodał.