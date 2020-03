Prezydent powiedział, że sytuacja jest poważna, a nasz rząd z uwagą obserwuje to, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, Francji i Niemczech. Zaznaczył, że Polska na epidemię koronawirusa była dobrze przygotowana. Zapewnił, że władze, zanim doszło do pierwszych zakażeń, podjęły odpowiednie kroki, aby się przygotować.

- Walka z koronawirusem to nie jest tylko sprawa rządu, ale każdego obywatela – mówił prezydent. Podziękował służbom państwowym, które chronią zdrowie Polaków. Dodał, że on jako prezydent nie uchyla się od odpowiedzialności. Przypominał, że w ostatnim czasie podpisał specjalną ustawę o zwalczaniu epidemii oraz zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele opozycji.