We wtorek po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier Mateusz Morawiecki ogłosił odwołanie wszystkich imprez masowych. Odwołano m.in.: premierę polskiego horroru „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, koncert Carlosa Santany w Krakowie (miał to być jedyny występ gitarzysty w Polsce). We Wrocławiu – występ rapera Pezeta, w Trójmieście – koncert Discotex, na którym jednym z wykonawców miał być Zenek Martyniuk.

Część planowanych imprez się odbędzie, ale bez udziału publiczności. Na przykład mecze piłkarskiej ekstraklasy. Niewykluczone też, że bez widzów na stadionie rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski z Finlandią (27 marca we Wrocławiu) oraz Ukrainą (31 marca w Chorzowie).