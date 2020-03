O możliwości ewentualnego przełożenia wyborów prezydenckich (pierwsza tura 10 maja, druga 24 maja) po raz pierwszy powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Stwierdził, że jeśli przebieg epidemii koronawirusa w Polsce wyglądałby podobnie jak we Włoszech i doszłoby do wyłączenia gmin i województw, oznaczałoby to konieczność wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wprowadzenie takiego stanu oznacza przełożenie wyborów o co najmniej 90 dni.

Kiedy stan nadzwyczajny Już teraz kandydaci, jak prezydent Duda, Szymon Hołownia (niezależny) czy Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), ogłaszają, że w związku z przypadkami infekcji koronawirusem rezygnują z organizowania licznych zgromadzeń. Czytaj także: Wybory prezydenckie 2020. Kandydaci na prezydenta i kalendarium wyborcze [INFORMATOR] Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), z wykształcenia lekarz, stwierdził, że w przypadku, gdyby nie było możliwości prowadzenia kampanii wyborczej i istniałoby zagrożenie dla ludności, obowiązkiem władz byłoby wprowadzenie stanu nadzwyczajnego (najprawdopodobniej stanu klęski żywiołowej). Przedstawiciele innych sztabów podejrzewają, że mogłoby to być wykorzystane politycznie, gdyby sondaże okazały się niekorzystne dla Dudy. Według konstytucji to prezydent – po uchwale Rady Ministrów – ogłasza stan nadzwyczajny na terenie całej Polski lub danego terytorium. REKLAMA Kwestie wprowadzania stanów nadzwyczajnych wiążących się najczęściej z ograniczeniem wolności osobistych są precyzyjnie opisane w artykułach 228-230 konstytucji oraz w ustawach. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli RP – zakłada dokonanie tego na terenie całego kraju lub jego części maksymalnie na 90 dni. Rozporządzenie musi wskazywać przyczyny, czas trwania i obszar, na jakim taki stan będzie obowiązywał. Taka decyzja musi być w ciągu 48 godzin przedstawiona Sejmowi i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W określonych wypadkach stan ten może być przedłużony, ale jedynie na 60 dni po uzyskaniu zgody Sejmu. W tym terminie nie można zmieniać konstytucji, ordynacji wyborczej, ale także w ciągu 90 dni od jego zakończenia przeprowadzać wyborów, w tym wyborów prezydenckich. Dotyczy to również przypadków, gdy stan nadzwyczajny obowiązuje tylko na części terytorium kraju. Restrykcje w parlamencie We wtorek przy wejściu do Sejmu został zatrzymany o. Tadeusz Dostatni, który miał uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych dotyczącego przypadków niszczenia grobów ukraińskich. O. Dostatni wrócił z Rzymu i – jak twierdzi – jest zdrowy, sprawdzano go już na pokładzie samolotu. REKLAMA Jednak od 6 marca obowiązuje zarządzenie marszałków Sejmu i Senatu, które m.in. wprowadza wymóg informacji, czy dana osoba przebywała w ciągu dwóch tygodni za granicą. Ofiarą tego rozporządzenia stał się sam marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki, któremu przedstawiciele PiS wyrzucają, że przebywał we Włoszech. Mimo to po powrocie prowadził posiedzenie Senatu i brał udział w zorganizowanym spotkaniu samorządowców. Marszałek broni się, tłumacząc, że nie przebywał w strefie ogłoszonej jako teren epidemii i przeprowadził test, z którego wynika, że nie jest zakażony. Rzecznik kampanii prezydenta Adam Bielan twierdzi jednak, że Grodzki naraził siebie, towarzyszących mu we Włoszech oficerów SOP, a także innych senatorów.