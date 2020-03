- Rozważamy podjęcie ogólnopolskiej decyzji o zamknięciu szkół, będziemy o tym informowali – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski podczas wtorkowej konferencji, w której udział wzięli również premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i szef MSWiA Mariusz Kamiński. – Reakcja powinna być tam, gdzie jest największe zagrożenie. Samorządy i dyrektorzy już dziś mają prawo zawieszać zajęcia. I dobrze, że korzystają z tych możliwości, jeśli widzą jakieś realne zagrożenie – dodał Piontkowski. Przypomniał, że już w zeszłym tygodniu niektóre placówki zawieszały swoje zajęcia. – Gdy pojawiało się zagrożenie, że ktoś z pracowników, uczniów lub ich rodziców mógł mieć kontakt z osobą zarażoną, zamykali placówki na jeden, dwa lub trzy dni i zajęcia odwieszano. W międzyczasie szkoła była dezynfekowana. Dziś i wczoraj kilka placówek wróciło do zajęć – mówił.

O tym, czy takie decyzje zapadną, premier Mateusz Morawiecki może poinformować jutro po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na antenie TVN 24. Tymczasem petycję o odwołaniu zajęć szkolnych w całej Polsce podpisało blisko 9 tys. osób, w tym Nauczyciel Roku 2018 - Przemysław Staroń.

Poznański ratusz rekomenduje zamknięcie szkół

We wtorek prezydent Poznania wydał rekomendację zamknięcia szkół, przedszkoli, basenów, zoo i instytucji miejskich. Kwarantanna ma trwać od środy przez dwa tygodnie. Ostateczną decyzję mają podjąć dyrektorzy placówek. - To działanie profilaktyczne. Dzieci nie przechodzą choroby ciężko, ale mogą być nosicielami - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

O podobnym rozwiązaniu myślą warszawscy urzędnicy, ale nic jeszcze nie ogłoszono: - Jesteśmy postawieni na nogi, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Czekamy na wytyczne służb sanitarnych i wojewody, zgodnie ze specustawą - mówi dyrektor stołecznego Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk.

Dotychczas cztery warszawskie szkoły podstawowe zdecydowały się na odwołanie zajęć.

- Zwróciłem się do wojewody mazowieckiego z pismem, by rozważyć ewentualne zamknięcie placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim. Będziemy o tym rozmawiać jutro z premierem na spotkaniu z prezydentami miast - poinformował na wtorkowej konferencji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Wcześniej wojewoda mazowiecki i były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł polecił dyrektorom szkół i przedszkoli, by do odwołania wstrzymali wycieczki i wymiany zagraniczne.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał jednak, że z 20 przypadków zakażenia, w województwie mazowieckim na razie są tylko trzy. 33 warszawiaków było w szpitalu zakaźnym na obserwacji, 67 - objętych kwarantanną domową, a ponad tysiąc znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. - Jednak stan kliniczny pacjentów jest bardzo poważny - mówił Szumowski i dodał, że "WHO zaleca środki radykalne, a półśrodki zostawią otwarte drzwi dla koronawirusa".

MEN: Dyrektorzy muszą zadbać o mydło

Premier Mateusz Mazowiecki podkreślał, że epidemia, która się rozszerza, to realne zagrożenie. – Chcemy zapobiegać raczej, niż leczyć – mówił, ogłaszając decyzję rządowego sztabu kryzysowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Dodał, że z analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nastąpi przyrost zachorowań. – Kształt tej krzywej zależy od naszych zachowań. Od tego, czy będziemy się stosowali do zaleceń epidemiologów. Musimy więc zmieniać swoje nawyki, unikać dużych skupisk. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami, które mają pieczę nad placówkami oświatowymi. Kolejne decyzje będą podawane do wiadomości publicznej w najbliższym czasie – dodał.

Minister edukacji podkreślał z kolei, że przepisy zobowiązują dyrektorów, by w każdej szkole dostępne były mydło i środki czystości. Przypomniał też, że w tym i w zeszłym tygodniu niektóre placówki zawieszały swoje zajęcia. - Gdy pojawiało się zagrożenie, że ktoś z pracowników, uczniów lub ich rodziców mógł mieć kontakt z osobą zarażoną, zamykali placówki na jeden, dwa lub trzy dni i zajęcia odwieszano. W międzyczasie szkoła była dezynfekowana. Dziś i wczoraj kilka placówek wróciło do zajęć - mówił.

Placówek, o których mówił minister, jest kilkanaście. Wczoraj w Rybniku magistrat zamknął trzy szkoły podstawowe, w których było podejrzenie, że uczniowie i pracownicy mieli bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi. Przypomnijmy, że z Rybnika pochodzi pięciu zakażonych. - Dzieci z SP nr 9 i 3 do szkoły wrócą we wtorek, a z SP nr 14 - prawdopodobnie w poniedziałek. Przeprowadziliśmy trzy testy na obecność koronawirusa. Dwa wyniki są negatywne, na trzeci jeszcze czekamy - poinformowała rzeczniczka rybnickiego ratusza Agnieszka Skupień. - Szkoły są dezynfekowane, ale nie dzieje się to z minuty na minutę. Trzeba znaleźć firmę, która się tego podejmie, a trzeba wspomnieć, że stawki za tego typu usługi bardzo podrożały. Po dezynfekcji należy szkołę posprzątać i wywietrzyć - dodaje.

Na uczelniach - e-learning i kursy online

O decyzjach w sprawie uczelni mówił minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin: – Bierzemy pod uwagę czasowe zawieszenia zajęć. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z konferencjami rektorów.

Resort analizuje możliwości prowadzenia zajęć w postaci telekonferencji lub e-learningu. – Praktycznie wszystkie uczelnie w Polsce dysponują gotowymi kursami online. Być może w najbliższych dniach zalecenie kształcenia online będzie konieczne – dodał Gowin.

Przypomniał, że od tygodnia działa specjalny zespół ds. koronawirusa, który koordynuje działania na polskich uczelniach. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), ale też naukowcy i specjaliści od medycyny.

– Do dziś nie stwierdzono zakażenia koronawirusem ani wśród studentów, ani wśród naukowców, również zagranicznych. Niemniej jednak już tydzień temu wydałem zalecenie, aby zawiesić współpracę międzynarodową, udział naukowców w konferencjach zagranicznych i konferencje naukowe o charakterze międzynarodowym. Dzisiaj chciałbym tę rekomendację powtórzyć ze szczególnym naciskiem. Apeluję też do władz uczelni o odwołanie imprez kulturalnych czy sportowych – mówił Gowin.

Do wytycznych resortu zastosowało się już kilka uczelni. Rektorzy przenoszą zajęcia i wykłady do internetu, zakazują też odwiedzin w domach studenckich. We wtorek po południu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola ogłosiło, że zawiesza zajęcia dydaktyczne we wszystkich wyższych szkołach publicznych Wrocławia i Opola od 11 marca 2020 r. do odwołania.

Półtorej godziny później podobną decyzję ogłosił rektor Uniwersytetu Warszawskiego: "wykłady i zajęcia na UW dla studentów, doktorantów i słuchaczy (z wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie) zostają odwołane do 14 kwietnia" - czytamy w komunikacie. Podobnie postąpił Uniwersytet Jagielloński: tego samego dnia odwołał wszystkie wykłady, konferencje i wyjazdy zagraniczne. Jednak decyzję odnośnie do seminariów, konwersatoriów czy ćwiczeń UJ zostawia do wyłącznej decyzji dziekanów. Z kolei Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiesił wszystkie zajęcia do 24 marca.

Wcześniej, w poniedziałek, władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformowały, że do 15 maja WUM rezygnuje z wykładów dla studentów (mają być udostępnione w formie elektronicznej), zawiesza też udział pracowników w konferencjach i zagranicznych wyjazdach służbowych, wstrzymuje przyjazdy gości zagranicznych. A w domach studenckich rektor zarządził zakaz odwiedzin. Odwołano też dzień otwarty dla kandydatów.

We wtorek po południu również władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podjęły decyzję o odwołaniu wykładów na uczelni. W akademikach jest zakaz odwiedzin.

