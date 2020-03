Nowe zachorowania to m.in. pięć osób w Krakowie, pięć w Raciborzu, trzy we Wrocławiu i jedna w Poznaniu. Prawie wszystkie były wcześniej objęte monitoringiem służb sanitarnych, aby nie zakażały otoczenia. – To pokazuje, że kwarantanna domowa ma ogromny sens – mówił wczoraj szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. – Mamy apel do osób w tych kwarantannach. Wiemy, że we Włoszech osoby wychodziły, i wiemy, czym to się skończyło. Chrońmy siebie, ale też wszystkich dookoła. Jeżeli jesteśmy w kwarantannie, nie możemy wyjść do sklepu, na spacer czy po bułki.

Uciekła ze szpitala, by kupić flaszkę

Tymczasem wczoraj rano pacjentka z objawami koronawirusa uciekła ze szpitala w Wałbrzychu. Wcześniej policja szukała innej potencjalnie zagrożonej kobiety – w Bolesławcu.

Pielęgniarki próbowały tłumaczyć kobiecie z Wałbrzycha, że nie może opuścić szpitalnego łóżka, bo nie przyszły wyniki jej badań. Personel usiłował nawet zatrzymać pacjentkę siłą, jednak ta zdołała się wymknąć. Szpital wezwał policję. Funkcjonariusze w ochronnych kombinezonach wyruszyli na poszukiwania. Okazało się, że kobieta poszła na stację benzynową, by kupić alkohol.

Przed weekendem szukano 21-latki, która zgłosiła się na izbę przyjęć szpitala w Bolesławcu. Miała wysoką gorączkę, silny kaszel i duszności. Lekarz stwierdził, że ma zapalenie krtani. Wypisał jej receptę i odesłał do domu. Kobieta wsiadła do samochodu i odjechała. Jednak jej ojciec zadzwonił do służb, że córka może mieć koronawirusa. Policja rozpoczęła poszukiwania. Zatrzymała kobietę na stacji paliw w Lwówku Śląskim i kazała czekać na transport sanitarny. Ten przyjechał po pięciu godzinach, bo na Dolnym Śląsku są tylko dwie specjalistyczne karetki przeznaczone do przewozu osób na oddziały zakaźne. W sobotę okazało się, że kobieta koronawirusa nie miała.

Połowa województw z koronawirusem

Gdy wczoraj zamykaliśmy to wydanie „Wyborczej”, wirus był już potwierdzony w czterech wymienionych miastach oraz w Warszawie, Szczecinie, Olsztynie i Zielonej Górze. Ponad 170 osób leżało w szpitalach z podejrzeniem zakażenia, kwarantanną domową objęte były przeszło 4 tys. Wśród zakażonych znajdowali się pacjenci najwyższego ryzyka (powyżej 60. roku życia). Jako ciężki określali lekarze m.in. stan chorego seniora z Wrocławia i chorej ze Stargardu, która leży w szczecińskim szpitalu razem z mężem (byli wcześniej we Włoszech). Najgorzej wygląda sytuacja pacjentki z Poznania – jest w śpiączce.

Ponad 50-letnia chora z objawami niewydolności oddechowej początkowo została zawieziona do szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Stąd karetka zawiozła ją w niedzielę do Poznania. Jej stan jest bardzo poważny, leży pod respiratorem. Nie była ostatnio za granicą, ale miała kontakt z osobą zakażoną, która wróciła z Włoch.

Personel ze szpitala w Puszczykowie, który początkowo zajmował się chorą, znajduje się pod obserwacją. Chodzi w sumie o pięć osób. Kwarantannę przechodzą też bliscy pacjentki.

Czy odwołają mecze?

– Będziemy mieli do czynienia z przyrostem zachorowań – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie „wszystkich imprez masowych powyżej 1 tys. osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych”. Już skasowany został m.in. koncert Carlosa Santany w Krakowie. Przy okazji odwołano także konferencję klimatyczną w tym mieście.

Wśród odwołanych w kraju imprez są m.in. gala MocArty 2019 RMF Classic (miała się odbyć wczoraj) i wielkie targi rolnicze Agrotech w Kielcach (miało w nich wziąć udział nawet 70 tys. gości). Wstrzymano sprzedaż biletów na eliminacje do tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.

Dziś spotkanie premiera z przedstawicielami związków sportowych, które może doprowadzić do odwołania najbliższej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.

Polska reprezentacja już za dwa i pół tygodnia ma rozegrać mecze przygotowujące do Euro 2020. Rywalami są Finlandia i Ukraina. Spotkania – z powodu epidemii – mogą się odbyć bez publiczności. Na razie nie ma przeszkód, by piłkarze fińscy i ukraińscy dotarli do Polski, ale za dwa tygodnie może być to trudniejsze. Na Ukrainie odnotowano jeden przypadek zakażenia, w Finlandii – już 30.

Sklepy boją się gotówki

W polskich galeriach handlowych ruch mniejszy niż zwykle. Sklepy wieszają przy wejściach dozowniki z żelem antybakteryjnym, zielonogórski Focus Mall jest wietrzony i dezynfekowany co godzinę. – W najbliższym czasie planujemy również regularne ozonowanie pomieszczeń sanitarnych – informuje sklep.

Aby chronić się przed wirusem, Żabka chce mierzyć pracownikom temperaturę, a związki w Biedronce chcą uruchomienia w sklepach oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA (do niszczenia wirusów). Bo pracownicy się boją. Do lokalnych redakcji „Wyborczej” docierają skargi, że są sklepy, gdzie kasjerki muszą myć ręce płynem do mycia naczyń i podłóg. Kilka dni temu rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia przyznał, że banknoty mogą się przyczyniać do rozprzestrzeniania wirusa.

Związki z Biedronki domagają się również dezynfekcji produktów z krajów objętych dużym ryzykiem, „ponieważ wirus może się utrzymywać na materiałach nieorganicznych nawet do kilku dni”.

Towar na razie wszędzie jest. Braki w zaopatrzeniu dotyczą obecnie tylko środków dezynfekujących oraz towarów z długim terminem przydatności do spożycia, to np. kasze, ryże, makarony. Widać też ostatnio większy popyt na papier toaletowy.

Kordon sanitarny na granicach

Już 8 marca LOT i Wizz Air zawiesiły loty do Włoch. W poniedziałek o godz. 15 wprowadzono kontrole sanitarne na przejściach w Zgorzelcu, Świecku, Kołbaskowie i Olszynie (granica z Niemcami) oraz w Gorzyczkach (z Czechami). Wszyscy pasażerowie autobusów i busów byli od tej godziny poddawani mierzeniu temperatury, musieli też wypełniać formularze ułatwiające odnalezienie ich w wypadku, gdyby któryś z podróżnych okazał się chory.

W Niemczech jest już ponad 1 tys. zakażonych, w Czechach przeszło 30 osób, na Białorusi – sześć, na Słowacji – sześć, na Litwie – jeden przypadek. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało, że w związku z COVID-19 zmarło w Europie 396 osób, laboratoryjnie potwierdzono 11 tys. 577 przypadków zakażenia. Najwięcej zgonów zanotowano we Włoszech – zmarło tam 366 pacjentów.

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w weekend liczba zakażonych na świecie przekroczyła 100 tys.

Ropa ofiarą nafciarzy i koronawirusa

W poniedziałek rano na świecie zleciały ceny ropy naftowej. Wkrótce po otwarciu giełdy w Londynie baryłka europejskiej ropy Brent kosztowała 31,02 dol. – najtaniej od lutego 2016 r. A na giełdzie w Nowym Jorku za baryłkę amerykańskiej ropy WTI płacono wtedy zaledwie 27,34 dol., także najmniej od lutego 2016 r. Potem ceny nieco wzrosły, ale i tak już na początku sesji ceny ropy na świecie straciły ponad jedną czwartą wartości – najwięcej od kryzysu z czasów wojny w Zatoce Perskiej na początku 1991 r.

Tym razem jednak chodzi o wojnę cenową na naftowym rynku świata. Pierwsze strzały w tym konflikcie oddała Arabia Saudyjska, która zapowiedziała, że od kwietnia zwiększy wydobycie ropy naftowej do ponad 10 mln baryłek dziennie i będzie prowadzić agresywną politykę handlową, obniżając ceny na wszystkich rynkach o 6-8 dol. na baryłce. A to znaczy, że na długo mogą się utrzymać niskie ceny ropy naftowej, bo na świecie już teraz są nadmierne zapasy surowca z powodu koronawirusa.

Zaczął się rozprzestrzeniać na szeroką skalę w Chinach od połowy stycznia. Walcząc z epidemią, Pekin wstrzymał produkcję w tysiącach fabryk i wprowadził drakońskie ograniczenia w transporcie. W efekcie raptownie spadło zużycie ropy naftowej w Chinach, które są największym na świecie importerem tego surowca. I na rynku pozostały wielkie nadwyżki ropy naftowej. W poniedziałek Międzynarodowa Agencja Energii oceniała, że w tym roku popyt na ropę naftową na świecie zmaleje – pierwszy raz od kryzysowego 2009 r.

Od ponad trzech lat największy wpływ na ceny ropy naftowej miał sojusz Rosji z OPEC, organizacją największych eksporterów tego surowca, której nieformalnym liderem jest Arabia Saudyjska. Pod koniec 2016 r. OPEC i Rosja zawarły umowę o wspólnym ograniczeniu wydobycia ropy naftowej, aby podbić jej cenę. Udało się i porozumienie zawarte początkowo na pół roku systematycznie przedłużano – ostatni raz do końca marca 2020 r.

Po wybuchu epidemii koronawirusa nafciarze zaczęli przebąkiwać o przedłużeniu swojego paktu. A pod koniec zeszłego tygodnia na szczycie w Wiedniu państwa OPEC zaproponowały ograniczenia wydobycia o dodatkowe 1,5 mln baryłek ropy dziennie, czyli do końca roku cięcia wyniosłyby łącznie nawet 3,6 mln baryłek dziennie – najwięcej od początku 2009 r., gdy świat był pogrążony w kryzysie. Jednak wprowadzeniem takiego planu sanacji rynku naftowego OPEC głosem Arabii Saudyjskiej uzależnił od udziału w nim Rosję i jej sojuszników. Na swoje barki miały wziąć jedną trzecią dodatkowych cięć.

W tym nafciarskim pokerze to było „sprawdzam” pod adresem Rosji, która już od miesięcy nie przestrzegała umowy z OPEC, a jednocześnie korzystała na wzroście cen ropy po ograniczeniach wprowadzanych głównie przez Arabię Saudyjską. W tej sytuacji Rosja odeszła od stolika i na szczycie w Wiedniu nie poparła planów OPEC ani nie zawarła z organizacją umowy o przedłużeniu cięć.

– Od 1 kwietnia nikt nie ma zobowiązań co do ograniczenia wydobycia – lakonicznie stwierdził w piątek po szczycie w Wiedniu rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak.

Moskwa doskonale zdawała sobie sprawę, że to doprowadzi do dalszego spadku ceny ropy naftowej. Ale Rijad podbił stawkę, zapowiadając nie tylko zwiększenie wydobycia, ale także obniżkę cen własnego surowca.

Giełdy wciąż ostro w dół

W ślad za cenami ropy naftowej na świecie zaczęły spadać kursy akcji spółek naftowych.

Kurs akcji saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco na zamknięcie giełdy w Rijadzie zniżkował o 6,7 proc. Więcej tracili rosyjscy nafciarze. Po otwarciu giełdy w Londynie akcje największej rosyjskiej kompanii naftowej Rosnieft spadły o 22,5 proc., koncernu Łukoil o 17,3 proc., a Gazpromu o 15.4 proc.

Jeden z głównych akcjonariuszy Łukoil Leonid Fiedun już w sobotę ocenił, że wskutek zerwania umowy z OPEC Rosja będzie tracić 100-150 mln dol. dziennie.

W ślad za koncernami paliwowymi traciły też spółki z innych branży. Na otwarciu indeks londyńskiej giełdy FTSE skurczył się o ponad 8 proc., a indeks DAX giełdy we Frankfurcie stracił 7 proc.

Indeks WIG20 największych spółek giełdy w Warszawie zniżkował o ponad 6 proc., do poziomu najniższego od kwietnia 2009 r. – czyli od czasów kryzysu gospodarczego na świecie.

W południe z polskich firm paliwowych najbardziej traciły akcje PGNiG (-7 proc.) i Lotosu (-3,65 proc.), a akcje Orlenu zniżkowały symbolicznie o -0,22 proc. To znaczy, że inwestorzy racjonalnie przeceniali akcje spółek według skali ich zaangażowania w wydobycie ropy naftowej. A pod tym względem PGNiG o kilka długości wyprzedza Orlen.

Indeks MSCI giełd Azji-Pacyfiku skurczył się o 4,4 proc. i był to największy dzienny spadek tego wskaźnika od sierpnia 2015 r. A indeks japońskiej giełdy Nikkei225 stracił 5,1 proc. Giełda surowcowa w Australii w poniedziałek osunęła się o 7,3 proc. w największym dziennym spadku od kryzysu gospodarczego w 2008 r.

Już w poniedziałek rano oprocentowanie 30-letnich amerykańskich papierów skarbowych obniżyło się poniżej 1 proc., bo inwestorzy obstawiali, że w przyszłym tygodniu amerykański bank centralny Fed zetnie stopy procentowe – kolejny raz w tym miesiącu.

Spadków oczekiwano też na Wall Street. Po otwarciu amerykańskiej giełdy, natychmiast wstrzymano na niej handel, bo indeks S&P500 spadł o 7 proc. W takiej sytuacji targi na Wall Street wstrzymuje się na 15 minut. A po wznowieniu sesji indeks Dow Jones giełdy w Nowym Jorku zanurkował aż o 7,15 proc. A indeks S&P500 spadł o niemal 6 proc.

Widmo globalnej recesji

Jeszcze na początku roku inwestorzy i politycy mieli nadzieję, że w tym roku poprawi się sytuacja gospodarcza na świecie. A do optymizmu skłaniała głównie podpisana w połowie stycznia umowa USA i Chin o rozejmie w trwającej od 1,5 roku wojnie celnej, która w tym czasie ograniczyła wzrost gospodarczy Chin i większości pozostałych państw świata.

A obawy przed globalną recesją wywołaną przez koronawirusa narastają. W Chinach już spadł popyt, a na dodatek pojawiły się z problemy z dostawami z Chin podzespołów do zagranicznych fabryk aut i sprzętu elektronicznego oraz surowców dla przemysłu farmaceutycznego. Te problemy spotęgował wybuch na wielką skalę epidemii w Korei Południowej i Włoszech. Teraz zaczęły narastać obawy o skutki koronawirusa w USA, gdzie zanotowano gwałtowny skok zakażeń: do niedzieli w Stanach Zjednoczonych zanotowano już 450 przypadków zachorowań na koronawirusa, a 19 chorych zmarło.

Koronawirus przynosi 320 mld euro strat handlowych co kwartał, oceniła firma ubezpieczeniowa Euler Hermes. Coraz więcej analityków na świecie przewiduje, że jeśli epidemia nie doprowadzi nawet do recesji, to i tak przełoży się na spowolnienie gospodarek świata. To grozi także Polsce.

Koronawirus a PKB Polski

Analizy wzrostu gospodarczego na ten rok sprzed kilku miesięcy mogą już się do niczego nie przydać – koronawirus pisze je na nowo. Rozpętał panikę na światowych rynkach i jego skutki odczuwa już polska gospodarka. Według minister Jadwigi Emilewicz 400 mln zł strat zanotowała już polska branża turystyczna. Jak pisaliśmy w piątek, to efekt spadku rezerwacji turystów z Włoch i Dalekiego Wschodu. Tylko w Krakowie liczba turystów zmalała o połowę, w Warszawie o jedną czwartą.

To tylko jedna branża, a szkody będą odczuwalne w całej gospodarce. Według analityków mBanku z powodu wirusa Europa wejdzie w recesję na przełomie I i II kwartału br. i w dalszych miesiącach zobaczymy ją także w polskich wynikach. Zrewidowane prognozy mBanku mówią, że wzrost PKB dla Polski w całym 2020 r. wyniesie już nie 2,8 proc., co i tak było optymistycznym scenariuszem, ale tylko 1,6 proc.

W pierwszym kwartale wzrost będzie jeszcze niezły (choć poniżej 3 proc.), potem jednak wyhamują konsumpcja i inwestycje prywatne. Na pocieszenie wsparciem może być ciepła zima – inwestycje budowlane mogą przebiegać sprawniej.

Straty, jakie przyniesie spowolnienie w transporcie i turystyce, będą odbudowywać się powoli. Doświadczenie po epidemii SARS wskazuje, że skutki wirusa dla tych branż będą odczuwalne do półtora roku.

Według mBanku wraz ze spowolnieniem dynamiki PKB obniży się też inflacja, średnio z 3,8 do 3,2 proc. w ciągu całego roku. Możliwe, że spadną globalne ceny żywności. Niewykluczone też, że w najbliższych miesiącach RPP obniży stopy procentowe, mimo że do tej pory NBP wstrzymywał się z tą decyzją.

Grzegorz Maliszewski z Banku Millenium uważa, że prognoza mBanku wydaje się pesymistyczna, choć prawdopodobna. Spodziewa się utrzymania wzrostu powyżej 2 proc., jeśli w ciągu dwóch miesięcy sytuacja zacznie się stabilizować. W tym kontekście optymistyczne są dane z Chin, gdzie dynamika nowych zachorowań wyraźnie spada.

Wskazuje jednak, że epidemia coraz silniej wpływa na przemysł i sektor usług w Unii Europejskiej. A Unia Europejska, w tym Włochy są dla Polski ważnym dostawcą maszyn i urządzeń, a przez kwarantannę dostawy są zakłócone. – Zamknięta jest Lombardia, główny ośrodek przemysłu. Także nasze sektory usługowe bezpośrednio odczują skutki wirusa, zwłaszcza firmy transportowe, turystyczne – mówi Maliszewski.

O spowolnieniu wzrostu PKB do 2 proc. mówi też Wojciech Stępień z banku BNP Paribas. Według niego rośnie ryzyko, że PKB będzie sporo niższe, niż prognozowano. Wskazuje, że wzrost w tym roku może spowolnić do około 2 proc. Zastrzega jednak, że obecnie każda prognoza jest niepewna. – Sytuacja jest dynamiczna. Wszystko zależy od tego, na którym etapie uda się zatrzymać koronawirusa. Niestety, zakładamy, że sytuacja krótkookresowo jeszcze się pogorszy – mówi Stępień.

ING Bank Śląski prognozował wcześniej 2,9 proc. wzrostu PKB w 2020, teraz ma to być 0,5 do 1 pkt. procentowego mniej. Rafał Benecki, ekonomista tego banku, mówi, że epidemia uderzy w popyt wewnętrzny w Polsce i strefie euro, czyli to, co wcześniej broniło Polskę przed skutkami wojen handlowych i recesją w niemieckim przemyśle.

Popyt wewnętrzny zaczął hamować już wcześniej, teraz w ten filar uderza koronawirus. – Strach przed nim może spowodować czasowe załamanie popytu na usługi gdzie są większe skupiska ludzi albo też ruch turystyczny. Dwutygodniowy brak ruchu w tych sektorach gospodarki kosztowałby PKB spadek o 0,8 pkt proc. w jednym kwartale albo 0,2 pkt proc w całym roku – mówi Benecki.