W Rybniku w poniedziałek rano zamknięto trzy szkoły. O odwołaniu zajęć dla ponad 1,3 tys. uczniów zdecydował sztab kryzysowy. Chodzi o Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Cmentarnej (218 uczniów), Zespół Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej (597 uczniów) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 przy ul. Krętej i Staffa (544 uczniów).

- Wszystkie budynki zostaną zdezynfekowane. Potrwa to prawdopodobnie dziś i jutro. O ponownym otwarciu placówek będziemy informować przez dzienniki elektroniczne - powiedziała rzeczniczka rybnickiego ratusza Agnieszka Skupień.

O dokładnych okolicznościach Skupień nie mówi. Wiadomo jednak, że z Rybnika pochodzi pięć osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa. Jak podaje portal rybnik.com.pl, te osoby miały mieć powiązania z zamkniętymi placówkami.

Odwołano również poniedziałkowe zajęcia dla ok. 700 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Poinformowała o tym w niedzielę po południu dyrektor Marlena Młynarczyk. Zamknięto też internat. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji oba budynki zostaną zdezynfekowane.

- Otrzymaliśmy informację, że jedna z naszych uczennic po powrocie z zagranicznej wycieczki ma podejrzenie zarażenia koronawirusem. Została skierowana na oddział zakaźny w Zielonej Górze - poinformowała Młynarczyk Polską Agencję Prasową.

MEN: Kilkanaście szkół odwołało lekcje

To najnowsze, ale niejedyne przypadki. O tym, że w zeszłym tygodniu kilkanaście szkół odwołało zajęcia, poinformował w niedzielę minister edukacji Dariusz Piontkowski. - W całym kraju nieco ponad dziesięć szkół zdecydowało się zamknąć na jeden lub dwa dni - mówił na konferencji prasowej w Białymstoku.

Na ewakuację uczniów zdecydowała się m.in. SP im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą (ok. 400 uczniów), ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ok. 200 uczniów), SP nr 6 w Kołobrzegu, SP w Biskupicach Ołobocznych, CKZiU w Oławie (ok. 600 uczniów).

W Szczecinie zamknięte zostały szkoła i przedszkole na os. Zawadzkiego. "Przebywały w nich osoby, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się koronawirusem".

W Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku na jeden dzień zamknięto szkołę i internat po tym, gdy dwoje uczniów po powrocie z Niemiec źle się poczuło. Jednak po wywiadzie epidemiologicznym nie zdecydowano się na kwarantannę. Uczeń nie przebywał w strefie zagrożenia.

- W tym czasie dokonano badania osób podejrzanych o zarażenie. Na szczęście to się nie potwierdziło. Szkoły po dezynfekcji z powrotem spokojnie wracają do zajęć - mówił szef MEN.

Odwołane wycieczki, rekolekcje

Szkoły, które nie są zamykane, również nie pracują w normalnym trybie. Odwoływane są wycieczki, rekolekcje, imprezy. - Na drzwiach wywieszone zostało ogłoszenie, aby rodzice, którzy przywożą lub odbierają dzieci, w miarę możliwości nie wchodzili do budynku szkoły. Pani dyrektor nie pozwala teraz na żadne wyjazdy klasowe - mówi Kinga Forszpaniak, polonistka z SP w Radzewie. Podobnie jest w SP nr 1 w Poznaniu: od czwartku zakaz wstępu mają rodzice i opiekunowie. A w Katowicach dyrektor SP nr 53 odwołał rekolekcje wielkopostne zaplanowane na 9-11 marca.

- W szkole raz w miesiącu poszczególne klasy organizują sprzedaż ciast. W tym miesiącu, podobnie jak wycieczki, zostało ono odwołane - dodaje Forszpaniak. Podkreśla, że kładzie się większy nacisk na higienę, mycie rąk i apele, by nie przychodzić do szkoły z przeziębieniem. - Nauczyciele bardzo dużo o tym rozmawiają, ale bez paniki - twierdzi.

W I LO w Poznaniu nie odbędą się zaplanowane w tym tygodniu zebrania z rodzicami. - Festiwal teatralny, który ma rangę ogólnopolską, stoi pod znakiem zapytania. O wycieczkach też nikt nie myśli - opowiada Adam Kobiałka, fizyk z I LO.

W jedynym z wielkopolskich techników zostały odwołane wymiana międzynarodowa w Berlinie oraz wyjazd maturzystów do Częstochowy. - Dyrektor informuje nauczycieli, rozdaje ulotki, rozwieszone są instrukcje, jak myć ręce, a w łazienkach pojawiły się mydło i ręczniki. Informacje o numerze kontaktowym do sanepidu zostały zamieszczone w e-dzienniku, ale uczniowie traktują wszystko to, co się dzieje, w sposób żartobliwy - mówi nauczyciel z technikum.

Alicja Cieśla, nauczycielka z Poznania - choć podkreśla, że paniki ani wśród uczniów, ani wśród nauczycieli jeszcze nie zaobserwowała - zastanawia się, czy w tak dużym skupisku ludzi jak szkoła można skutecznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się wirusa. - Prowadziliśmy zajęcia profilaktyczne z uczniami, w naszej szkole zawsze były środki czystości, ale powinny być też zapewnione środki do dezynfekcji powierzchni gładkich, klamek, na których wirus się utrzymuje - uważa Cieśla.

Premier: Będą twarde zalecenia dla szkół

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych dniach poinformuje, w jaki sposób będą działały przedszkola, szkoły i uczelnie - Po konsultacjach z MEN, Ministerstwem Zdrowia i po obserwacji innych państw będziemy wprowadzali rekomendacje lub nawet twarde zalecenia dotyczące ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Chcemy działać szybciej niż inne państwa.

Minister edukacji dopytywany o instrukcje dla placówek oświatowych w kontekście epidemii koronawirusa podkreślał, że obowiązują wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które zostały wysłane do szkół pod koniec lutego.

- Chodzi przede wszystkim o zachowanie higieny osobistej, tak aby utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa - mówił Piontkowski. Dodał też, że dyrektorzy zostali pouczeni o tym, jak kontaktować się z sanepidem, o zasadach izolacji osób, co do których istnieje podejrzenie zarażenia, oraz o tym, kiedy podjąć decyzję o zamknięciu szkoły.

Według danych UNESCO przez epidemię koronawirusa ok. 290,5 mln dzieci na całym świecie nie może uczestniczyć w lekcjach. Od środy wszystkie włoskie szkoły zostały zamknięte. To trzynasty kraj, po m.in. Chinach, Japonii i Iranie, który ogłosił ogólnokrajowe zamknięcie szkół z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem.

