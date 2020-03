LOT swoją decyzję ogłosił w niedzielę „w związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu”. Polski przewoźnik zapowiada, że osoby, które już mają bilety, dostaną zwrot pieniędzy lub będą mogły bezpłatnie przenieść rezerwację na czas po ustaniu zawieszenia podróży.

Ograniczenia wprowadził też Wizz Air. Do 3 kwietnia linia nie będzie latać do Mediolanu, Treviso i Bergamo. Ok. 100 lotów do Włoch odwołał też Ryanair, ale jak podaje linia, wiąże się to ze zmniejszonym zainteresowaniem przelotami, zwłaszcza na trasach do Rzymu, Katanii i Palermo.