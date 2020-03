- To dwójka pacjentów ze Szczecina, którzy wrócili z Włoch. Jest również jeden pacjent we Wrocławiu. Oraz jeden przypadek zakażenia u pacjenta, który podróżował autobusem z Niemiec wraz z pierwszym zakażonym. Przebywa w Ostródzie. Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną - powiedział Szumowski.

Oznacza to, że w Polsce liczba zakażonych wzrosła do pięciu. - Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym - poinformował minister. Szef resortu powiedział, że pacjenci to "osoby młode i w średnim wieku".

Obecnie w Polsce (stan na 6 marca) 128 osób jest hospitalizowanych, 1299 osób przebywa w kwarantannie domowej oraz 6184 jest objętych nadzorem sanepidu.

Spirytus bez akcyzy i 238 mln dla Agencji Rezerw Materiałowych

W przyszłym tygodniu Minister Rozwoju ma przedstawić pakiet propozycji wsparcia dla firm z branż, które najbardziej ucierpiały przez rozwój epidemii koronawirusa, tj. turystyka czy transport. - Z kolei Minister Finansów przygotować ma rozporządzenie dotyczące zwolnienia spirytusu z akcyzy. Ma to związek z produkcją płynu do dezynfekcji rąk przez firmę Orlen - zapowiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

Rząd planuje też utworzenie specjalnej infolinii przeznaczonej wyłącznie dla lekarzy, która ma być obsadzona przez profesjonalistów medycznych.

Dworczyk zapowiedział też przekazanie 238 mln zł z rezerwy budżetowej dla Agencji Rezerw Materiałowych na maski, rękawice i stroje ochronne. Natomiast do szpitali w całej Polsce ma trafić dodatkowe 98 mln zł.

Senat za ustawą bez poprawek

Senat przyjął bez poprawek antykoronawirusową specustawę. Ale nie jest ona dopracowana, więc w przyszłym tygodniu chce ją znowelizować.

W piątek w Brukseli spotkali się ministrowie zdrowia z całej Unii Europejskiej, by rozmawiać o zagrożeniu epidemią koronawirusa. Szumowski powiedział dziennikarzom, że spotkanie było ważne, bo ministrowie przekazali sobie szczegółowe informacje o sytuacji w ich państwach. - Rozmawialiśmy o tym, by dokładnie analizować bezpieczeństwo lekowe. Nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia zaburzenia dystrybucji leków, ale trzeba zadbać, by nie było go za kilka miesięcy - podkreślił Szumowski.

Koronawirus. Świat pracuje nad szczepionką

W czwartek Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz wywożenia z Polski leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwwirusowych.

Podczas spotkania w Brukseli Polska przystąpiła do mechanizmu wspólnej dystrybucji leków z krajami UE. - Jeśli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie do niej - tłumaczył Szumowski. Dodał, że nad szczepionką pracuje w tej chwili cały świat i będzie ona gotowa dopiero za minimum 18 miesięcy.

Szumowski podkreślił też, że zapoczątkował rozmowę o wspólnym funduszu solidarnościowym krajów UE na wypadek zagrożenia epidemią. - Mamy fundusz, który dotyczy katastrof i klęsk żywiołowych, ale nie epidemii. Podniosłem ten problem, bo skutki epidemii mogą być dla gospodarki bardzo dotkliwe - zaznaczył.