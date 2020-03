Projekt specustawy o rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem choroby COVID-19 jest zły. Ustawa omija konstytucję, pozwala premierowi ubezwłasnowolnić samorządy i godzi w swobodę działania przedsiębiorców, a także szkół wyższych. Przede wszystkim nie jest wcale potrzebna.

Najbardziej śmiertelną chorobą zakaźną jest wścieklizna. Umiera każdy zakażony, który nie zostaje poddany leczeniu. Mimo to nikomu dotychczas nie przyszło do głowy, by wymyślać osobną ustawę o wściekliźnie. Nie mamy takiego dokumentu o chorobach wywołanych koronawirusami SARS i MERS, które były być może mniej zaraźliwe, za to wśród zakażonych odnotowano o wiele większą śmiertelność. Ustawy o grypie też nie mamy, choć co roku chorują na nią miliony Polaków. Tylko w lutym 2020 r. z powodu grypy zmarły w naszym kraju 23 osoby, a w ostatnich dniach 11-letnia dziewczynka. Dlaczego więc rząd tak mało robi w tej sprawie? Dlaczego NFZ do szczepionek na grypę – kosztują prawie 50 zł – dopłaca tylko emerytom?