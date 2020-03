Taki czarny scenariusz rysuje Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, b. poseł PiS.

Deficyt zagraża mediom publicznym, jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy o opłatach abonamentowych z 9 stycznia tego roku. Przewiduje ona, że TVP i Polskie Radio dostaną skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę w związku z utraconymi wpływami z tytułu ulg w abonamencie. Ma to być aż 1,95 mld zł.

Duda ma czas na decyzję do 5 marca.

O tym co zrobić rozmawiał już z Czabańskim oraz z szefem KRRiT Witoldem Kołodziejskim (mazowiecki radny PiS) a także z prezesem TVP Jackiem Kurskim i szefową Polskiego Radia Agnieszką Kamińską.

Wszyscy opowiadają się za przekazaniem mediom publicznym rekompensaty.

Czabański nie chce ujawnić szczegółów rozmowy z Dudą. - Uważam, że prezydent dobrze by zrobił, gdyby ustawę podpisał - mówi „Wyborczej”. - Bez tych pieniędzy radiu i telewizji grozi utrata płynności, radio może mieć 100 mln zł deficytu, a TVP o wiele, wiele wyższy.

Podkreśla, że brak rekompensaty oznacza osłabienie TVP i PR. - trzeba będzie likwidować np. Radio Chopin [to tematyczna stacja poświęcona muzyce klasycznej], a telewizji grożą m.in. zwolnienia grupowe - dodaje.

We wtorek wieczorem z prezydentem Dudą rozmawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak doniósł Polsat NEWS, spotkanie było bardzo krótkie, bo trwało zaledwie 20 minut. Mieli rozmawiać właśnie o ustawie z 9 stycznia.

Błażej Spychalski, rzecznik Dudy nie chce zdradzić szczegółów spotkania. Anita Czerwińska, rzecznika PiS, w ogóle nie chciała o nim rozmawiać.

Opozycja od początku protestuje przeciwko wspieraniu rekompensatami TVP i PR. W Senacie ustawa przepadła, a marszałek izby refleksji Tomasz Grodzki rzucił pomysł, by dosypać te pieniądze do leczenia raka.

Sprawa się jeszcze skomplikowała, gdy posłowie ponownie przyjęli odrzuconą w Senacie ustawę a Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych pokazała w geście triumfu środkowy palec. „Gest Lichockiej” nie tylko pokazał, co PiS myśli o opozycji, o chorych na raka, ale i stał się symbolem władzy z Nowogrodzkiej. - Sprawa jest drażliwa - mówi nam Czabański - To haniebne działanie, celowy zabieg opozycji. A każdy przejmuje się chorymi na raka, ja też.

PiS i Pałac Prezydencki rozważają trzy możliwości: weto, podpis i skierowanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

W PiS większość nie dopuszcza weta, nie wyobrażają sobie, że Duda mógłby osłabić PiSowskie media publiczne i to przed wyborami prezydenckimi. TVP Jacka Kurskiego bardzo mocno wspierała PiS przed wyborami samorządowymi, europejskimi i parlamentarnymi. Kurski wiele razy chwalił się, że wysokie notowania PiS zawdzięcza właśnie polityce informacyjnej jego telewizji.

W PiS mówią, że w Pałacu Prezydenckim rozważana jest mocno wersja z przesłaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. - Po wyborach Duda mógłby ją stamtąd wycofać i podpisać - dodają moi informatorzy.

Ale w partii Kaczyńskiego są i tacy, którzy twierdzą, że Duda powinien ustawę zawetować a pieniądze przeznaczyć na walkę z koronawirusem, który właśnie pojawił się w Polsce.

W tym tygodniu nadeszły nieoficjalne informacje, że Duda w zamian za podpis zażądał głowy Kurskiego. Szybko okazało się jednak, że Kaczyński nie poświęci szefa TVP. Odwołać go może jedynie Rada Mediów Narodowych. We wtorek jej posiedzenie zostało przesunięte z 4 na 25 marca. Raczej nie ma mowy, by Kurski stracił posadę na Woronicza, ale niewykluczone, że Duda negocjuje miejsce w zarządzie TVP dla wskazanego przez siebie człowieka.