Segregujemy śmieci, na zakupy chodzimy z własną torbą, siateczkami na warzywa i listą zakupów, do minimum ograniczamy plastik. Staramy się nie marnować żywności, kupować w sklepie po sąsiedzku i czytać etykiety. Aż 7 na 10 Polaków ocenia, że stan, w którym znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań – wynika z eksperckiego raportu „Ziemianie atakują” przygotowanego przez Kantar. Odrabiamy zadaną nam lekcję.

Teraz pora na gigantów.

– Przemysł spożywczy, tuż po transporcie i przemyśle energetycznym, ma największy wpływ na środowisko i zużycie zasobów – zauważa Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Bank BGŻ BNP Paribas, który w 2018 przygotował raport o przyszłości globalnego sektora rolno-spożywczego, nie pozostawia złudzeń: produkcja żywności pochłania ok. 70 proc. wody pitnej, a nawet 35 proc. użytkowanych gruntów jest już częściowo lub silnie zdegradowanych.

Największym wyzwaniem dla producentów żywności jest kryzys klimatyczny i degradacja środowiska naturalnego. Rolnictwo i przemysł produkcji żywności nie mogą być już dłużej tak nieprzyjazne wobec środowiska, tak ekspansywne jak dziś. Żeby wyżywić wszystkich (według prognoz BGŻ BNP Paribas do 2050 roku produkcja żywności ma wzrosnąć o 60 proc.), jedzenie musi być produkowane wydajnie i niskoemisyjnie, przy jak najniższej emisji gazów i z jak najmniejszym śladem węglowym związanym z transportem.

Świat, w którym plastik nigdy nie jest odpadem

Światowy lider w dziedzinie produkcji żywności i napojów, firma PepsiCo, postawiła sobie śmiały cel: całkowite wyeliminowanie z produkcji opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych. Chce zrobić to do 2030 roku. - Od kilku lat aktywnie poszukujemy sposobów ograniczania ilości wykorzystywanego w naszych procesach plastiku, dążymy do przetwarzania jeszcze większej jego ilości, aby możliwe było używanie coraz większej proporcji przetworzonego plastiku w produkowanych przez nas opakowaniach, a także do tworzenia nowych koncepcji, które zapewnią alternatywy dla plastiku jednorazowego użytku – przekonuje Witold Kazubek, koordynator ds. ochrony środowiska w zakładzie napojowym PepsiCo w Michrowie. Od lipca Lipton Ice Tea produkowana jest z rPET, czyli materiału wytworzonego w 100 proc. ze zrecyklingowanych plastikowych butelek. – Chcemy, by do końca przyszłego roku było tak również ze wszystkimi wytwarzanymi w Polsce napojami Pepsi i Mirinda – zapowiada Kazubek. Tak robi już Żabka, serwując własne napoje w butelkach rPET czy Żywiec Zdrój (zmiana dotyczy jednak tylko 5-litrowych baniaków z wodą). Coca-Cola z kolei zobowiązała się, że do końca 2030 wszystkie butelki na ich napoje będą się nadawały do powtórnego przetworzenia.

Dlaczego to takie ważne? Według danych ONZ niemal 40 proc. wytwarzanego obecnie plastiku to opakowania. Toniemy w odpadach i firmy mają tego świadomość.

Zapętlić system

Recykling to jedno. Kluczowa jest też redukcja. - W obecnym systemie wytwarzamy coraz większą ilość odpadów, czym wyczerpujemy zasoby naturalne. Z logicznego punktu widzenia działamy irracjonalnie. Najczęściej nabywamy tanie, łatwo dostępne produkty, które szybko się zużywają. Surowce pozyskujemy bez ograniczeń, produkujemy i kupujemy przedmioty, które następnie się psują, więc je wyrzucamy. Tymczasem surowce się kurczą, ceny produktów i ich dostawy (co pokazała pandemia koronawirusa) są niestabilne. - Dostrzegliśmy potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów, materiałów czy energii - zwracają uwagę na zachowania konsumentów w WWF. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które mają poprawić gospodarkę odpadami i pomóc w przejściu od gospodarki liniowej do gospodarki obiegu zamkniętego, czyli polegającej na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe.

Firma produkująca piwo Corona przeprojektowała puszkę tak, żeby po wypiciu napoju można było ją skręcić, tworząc zwarty słupek. Swój patent udostępniła na bezpłatnej licencji. Niemiecka sieć spożywcza Lidl odchudziła opakowania na napoje (plastik jest cieńszy) oraz zrezygnowała z folii na produktach swoich marek, zapowiadając, że w ciągu najbliższych pięciu lat zmniejszy o 20 proc. zużycie plastiku, a swoje produkty będzie sprzedawać w nadających się do recyklingu opakowaniach. PepsiCo również zmniejszyło gramaturę butelek i zakrętek, a wszystkie produkowane przez nich opakowania napojowe nadają się do ponownego przetworzenia. L’Oreal wypuścił serię szamponów w kartonowych opakowaniach, IKEA zaprzestała wydawania papierowych katalogów, a styropian i polistyren wykorzystywane do opakowania produktów próbuje zastąpić grzybnią.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

A co z wodą?

Kryzysu klimatycznego nie da się sprowadzić tylko do plastiku. Produkcja żywności pochłania duże ilości wody, najbardziej - przemysł mleczarski i ten odpowiadający za produkcję napojów. Aby wodę oszczędzać, kluczowe jest jej oczyszczanie, a następnie powtórne wykorzystanie. Grupa Carlsberg w Danii wybudowała w tym celu stację recyklingu wody. Uzdatnianie pozwala odzyskać 90 proc. wody, zredukować jej zużycie o połowę i zmniejszyć wykorzystywaną energię o 10 proc. W PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która pozwala na odprowadzenie wody bezpośrednio z rzeki. Ciekawie wodę odzyskuje też Coca-Cola. W zakładzie produkcyjnym w Krakowie uruchomiono instalację odzysku wody z ostatniego płukania CIP; jest zawracana i przekazywana do ponownego użycia (wcześniej była zrzucana do kanalizacji). Na linii produkującej napoje w puszkach został z kolei uruchomiony system, którego celem jest zastąpienie wewnętrznego opłukiwania puszki zjonizowanym powietrzem, a nie wodą. Szacunkowa oszczędność wody z tego tytułu to nawet 19 000 m sześc. na rok.

Dostawy od lokalnych rolników. Nie luksus, ale praktyka

Jonathan Lynn z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) pisze wprost: w ciągu najbliższej dekady globalna temperatura powinna wzrosnąć maksymalnie o 1,5 st. C (obecnie ten wzrost wynosi ok. 1 st. C). Aby to zrobić, emisja dwutlenku węgla musi zostać zredukowana aż o 45 proc. w stosunku do 2010 roku. W jaki sposób może to zrobić branża spożywcza, która odpowiada za blisko 26 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery? PepsiCo próbuje rozwiązać problem tak: zoptymalizowało łańcuch dostaw (odpowiada za prawie 18 proc. emitowanych gazów cieplarnianych do atmosfery). Witold Kazubek precyzuje: - Pojazdy dostawcze firmy przejeżdżają obecnie o 3 mln km rocznie mniej, co przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20 proc. Dzięki realizowanej wymianie 2,5 tys. lodówek w punktach sprzedaży emisja CO2 zredukowana została o kolejne 1,4 tys. ton.

Frosta o śladzie węglowym każdego produktu (także emisji powstałej podczas jego pakowania, składania i transportu) informuje na swojej stronie internetowej.

Wielkie koncerny robią zwrot w stronę polskich dostawców, nie tylko skracając łańcuch dostaw i minimalizując ślad węglowy, ale i dokładając swoją cegiełkę do rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Żeby wyprodukować chipsy Lay’s, firma skupuje od 70 polskich rolników ponad 230 tys. ziemniaków rocznie. Podobnie działa Carrefour. Francuska sieć sklepów współpracuje z lokalnymi dostawcami, wprowadzając ich produkty do asortymentu. Firma instaluje też panele fotowoltaiczne na dachach sklepów, np. w Łodzi czy Zgorzelcu, gdzie zredukowano emisję CO2 o blisko 16 ton. Cztery zakłady produkcyjne i polskie biuro główne PepsiCo są zasilane w 100 proc. zieloną energią pochodzącą głównie z farm wiatrowych. Dzięki temu możliwe było uzyskanie redukcji emisji CO2 o 45 tys. ton.