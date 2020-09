Dziś już wiemy, że najlepszą metodą na ograniczenie plastikowych śmieci w naszych miastach, lasach i na plażach jest po prostu ograniczenie produkcji oraz zużycia plastikowych produktów jednorazowego użytku. Taki cel na najbliższe lata założyła sobie Unia Europejska.

Od przyszłego roku chce zakazać używania 10 jednorazowych plastikowych przedmiotów, m. in. słomek do drinków, sztućców czy talerzyków z tworzywa sztucznego, plastikowych patyczków do uszu, mieszadełek i kubków na kawę. Wycofane mają także być jednorazowe pudełka na jedzenie na wynos. Wszystkie te przedmioty stanowią pokaźny procent odpadów, które zatruwają życie w morzach i oceanach. Wyrzucane przez fale na brzeg lądują na plażach w kurortach na rajskich wyspach i w przybrzeżnych parkach narodowych (m. in. na słynnych wyspach Galapagos).

Komisja Europejska zachęca, aby w miejsce jednorazowych przedmiotów przyzwyczajać się do noszenia opakowań i sztućców wielokrotnego użytku albo używać biodegradowalnych (np. wykonanych z otrąb albo drewna).

O tym, że Polacy potrafią zanieść plastikowe śmieci nawet w trudno dostępne miejsca niech świadczą wyniki akcji "Czyste Tatry". Jej uczestnicy znoszą co roku ze szczytów gór (czasem nawet powyżej 2 tys. m n p m!) odpady, które wcześniej zostawili turyści. Tylko w tegorocznej edycji "Czystych Tatr" zebrali prawie 470 kg śmieci z górskich szlaków.

Debata nad ograniczeniem kultury "disposable", czyli jednorazowego użytku, trwa w krajach azjatyckich i Stanach Zjednoczonych. Dyskutują o tym na świecie także uczestnicy i organizatorzy kilkudniowych festiwali muzycznych.

Małe plastikowe opakowania z żelami, mydłem i odżywkami do włosów zaczęły usuwać ze swojej oferty sieci hotelarskie. Niedawno okazało się także, że funkcjonować bez małych pudełek na żywność potrafią linie lotnicze, a w każdym razie trwają próby ich ograniczenia.

Pozostaje jednak pytanie, co zrobić z masą plastiku, a mówimy o milionach ton, który już wyrzuciliśmy do mórz i oceanów albo do lasów. Dodajmy do tego sprzęt rybacki, którego elementy wykonane z tworzyw sztucznych znaleźć można na wybrzeżach praktycznie pod wszystkimi szerokościami geograficznymi (sieci, liny, bojki).

Domy z plastiku

Przykład: rok temu odpady na mroźnym archipelagu Svalbard zbierali członkowie polskiej ekspedycji Sørkapp Marine Litter Cleanup. Polacy na norweskiej wyspie znaleźli m. in. butelkę po płynie do mycia naczyń Ludwik i opakowanie po serku Philadelphia. Łącznie na 15 kilometrach kamienistych plaż w parku narodowym sprzątnęli 3,7 ton śmieci!

Z plastikowych odpadów robi się już przedmioty codziennego użytku. Firma Gova Plast najpierw tnie plastikowe pudelki (np. po szamponach) na kawałki, potem mieli je i płucze, a następnie z tworzywa sztucznego robi panele podłogowe, ławki parkowe, stoły piknikowe czy donice na kwiaty.

Podobnie działa inicjatywa Precious Plastic, która przekonuje że plastiki z gospodarstw domowych można zamienić na przedmioty, których codziennie używamy w domach. Można je także zamienić na materiały budowlane, z których domy buduje się np. w Ameryce Łacińskiej (przykłady takich projektów znaleźć można m. in. na stronie internetowej inicjatywy Conceptos Plasticos).

Jeszcze inne rozwiązanie dla plastikowych śmieci znalazła firma Clariter. Jakie produkty oferuje firma Clariter po przetworzeniu plastiku?

Daria Frączak, Menadżer ds. Badań i Rozwoju: - Clariter wytwarza trzy grupy produktów: rozpuszczalniki, oleje i woski. Na rynku recyklingu chemicznego wyróżnia je to, że są one bardzo czyste, bezbarwne (w przypadku oleju) albo białe (wosk). Nasze artykuły stanowią alternatywę dla produktów przemysłu petrochemicznego, inaczej mówiąc rozpuszczalników, olejów i wosków ropopochodnych, czyli wytworzonych z surowców nieodnawialnych - mówi "Wyborczej".

I dodaje: - Istnieje wiele zastosowań produktów Clariter. Benzyna ekstrakcyjna służy do czyszczenia powierzchni, a wosk parafinowy do wytwarzania świec używanych w pomieszczaniach. Dodatkowo, współpracujemy między innymi z francuską firmą, która po przetestowaniu produktów Clariter, nie zmieniając swoich receptur, zastąpiła nimi 1:1 te z przemysłu petrochemicznego. Wytworzono z nich pasty do butów, pasty polerskie do karoserii, środki do impregnacji i czyszczenia skóry, drewna i tapicerki, a nawet wosk do desek surfingowych oraz olej do smarowania kopyt końskich.

Ekspertka z Clariter zaznacza równocześnie, że oprócz najprostszych, „domowych” zastosowań produktów jeszcze więcej możliwości niesie za sobą przemysł. Potencjalnie możliwe jest nawet osiągnięcie w przyszłości parametrów czystości wymaganych przez amerykańską agencję rządową FDA (ang. Food and Drug Administration) i wejście na rynek kosmetyczny.

Skąd Clariter czerpie plastik do przetwórstwa? Grzegorz Lada, Dyrektor ds. Rozwoju: - Wykorzystujemy odpady pochodzenia komunalnego, bo tam zużywanych jest najwięcej opakowań. Czyste i jednorodne odpady z tworzyw sztucznych, w tym butelki po napojach PET, powinny oczywiście zostać ponownie przetworzone na ten sam materiał. Jest jednak spora grupa opakowań zmieszanych i zabrudzonych, które my możemy wykorzystać, np. opakowania wielomateriałowe, wykonane z kilku rodzajów plastiku. One nadają się właśnie do recyklingu chemicznego - wyjaśnia Lada.

Na liście produktów, które mogą zostać przetworzone, są także jednorazowe foliówki, baniaki po olejach silnikowych i płynie do spryskiwaczy czy butelki po chemii gospodarczej. Clariter szacuje, że do przetworzenia ich metodą nadaje się około 60 procent odpadów z tworzyw sztucznych obecnych w strumieniu śmieci komunalnych.

Daria Frączak odpowiada w firmie za procesy chemiczne. Wspomina o kolejnych testach przeprowadzanych przez firmę: - Tyle się mówi o słynnych wyspach plastiku na oceanach. Prawda jest taka, że są to dryfujące połacie małych kawałeczków plastiku, których nie da się wyłowić, powstałych z rozpadu śmieci. Większe, które można zebrać, degradują przez ciągłą ekspozycję na światło, słoną wodę i tarcie. Jeśli nie chcemy ich spalić, to możemy je przetworzyć chemicznie. Podejmowaliśmy już takie próby w Clariter, przetwarzaliśmy z powodzeniem liny okrętowe i sieci rybackie wyciągnięte z oceanu - wymienia.

Clariter zainteresowany jest także folią rolniczą, po tzw. kiszonce. Chodzi o folię, w którą rolnicy na polach zawijają siano w bale.

Jak wygląda proces technologiczny Clariter? - Najpierw odpady są rozdrabniane, potem czyszczone, a następnie poddawane reakcji chemicznej tzw. krakingowi termicznemu. W tym procesie, pod wpływem temperatury, pękają łańcuchy polimerowe tworząc skomplikowaną mieszaninę węglowodorów o rożnych długościach i strukturach łańcuchów. Na tym etapie mogą być w niej jeszcze dodatkowe zanieczyszczenia chemiczne. Potem węglowodory w postaci oparów kierowane są do hydrorafinacji, gdzie następuje ich oczyszczenie pod wpływem wodoru. Dobranie odpowiednich katalizatorów i parametrów do tego procesu zajęło nam kilkanaście lat. W ostatnim etapie rozdzielamy mieszaninę na różne grupy produktów - streszcza skomplikowany proces chemiczny Frączak.

Patent firmy Clariter powstał w 2002 roku, jego autorem był zmarły 10 lat temu chemik Andrzej Maria Bylicki, prof. z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Od tamtej pory badania trwają, a firma zdobyła już 6 rodzin patentów przyznanych w kilku krajach, m. in. w USA, Izraelu oraz kilku państwach Unii Europejskiej. Clariter ma dziś dwie instalacje: badawczą w Gliwicach oraz większą, demonstracyjną w Republice Południowej Afryki. Docelowy zakład produkcyjny ma powstać w najbliższych latach w Polsce.

Grzegorz Lada: - Działania firmy Clariter wpisują się zarówno w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, której celem jest jak najdłuższe wykorzystanie surowców, jak i w program Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki recyklingowi chemicznemu odpady plastikowe nie lądują w spalarniach albo na składowiskach - uważa.

Daria Frączak: - Działamy komplementarnie z tradycyjnymi recyklerami, bo wykorzystujemy „gorszy” surowiec. Nie konkurujemy z nimi, a wręcz przeciwnie, współpracujemy, bo od nich dostajemy te tworzywa, których nie mogą sami wykorzystać.

W Polsce zużycie siatek foliowych spadło po wprowadzeniu tzw. opłaty recyklingowej. Od ponad roku biorąc foliówkę w markecie musimy za nią de facto zapłacić. Nadal opłatą nie objęto zrywek na pieczywo, owoce, warzywa, mięso i wędliny.

Rzadko zdarza nam się świadomie zjeść coś z plastiku, ale wiemy, że on jest wszędzie - mówi Stanisław Łubieński, autor 'Książki o śmieciach' Fot. Shutterstock

System kaucyjny w szufladzie

Kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia odpadów mogło być wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Takie systemy zwrotu butelek zarówno szklanych jak i plastikowych mają nasi sąsiedzi: Niemcy czy Litwini oraz wiele innych państwa Unii Europejskiej. Z badań opinii publicznej wynika, że wprowadzenia takiego systemu chce większość Polaków. Na razie polski rząd plany te schował do szuflady.

Namiastką próby walki z plastikiem było ustawienie w polskich miastach "śmieciomatów" (albo inaczej recyklomatów), które po oddaniu do nich plastikowych albo szklanych butelek, czy aluminiowych puszek po napojach wypłacały kwity z punktami do wykorzystania na miejskie usługi albo zniżki do miejskich instytucji kultury.

Jesienią tego roku trzy śmieciomaty stanęły w Krakowie. Projekt realizowany jest z pieniędzy z budżetu obywatelskiego, co też pokazuje, że sami mieszkańcy chcą korzystać z takich urządzeń. Za wrzucone butelki i puszki będzie można dostać punkty na pobraną wcześniej aplikację Eco Portfel, a za te punkty zdobyć ekogadżety, które rozdawał będzie urząd miasta.

Recyklomaty z programem lojalnościowym działają także w Warszawie. Mieszkańcy stolicy najczęściej za punkty odbierali zniżki na kawę, wejściówki do kina oraz spektakle teatralne. Obecnie w stolicy stoi już dziesięć recyklomatów. Łącznie od lipca 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku (dane stołecznego ratusza) warszawiacy przynieśli do maszyn:

- 292,5 tys. butelek PET,

- 81,7 tys. aluminiowych puszek,

- 92 tys. szklanych butelek.

Łączna masa tych opadów to 42,2 ton. System ma już 20,5 tys. użytkowników. Przeprowadził prawie 55 tys. transakcji. Więcej o warszawskich recyklomatach można przeczytać TUTAJ.

Polskie miasta robią co mogą, aby zachęcić mieszkańców do segregowania. Czasem jest to marchewka w postaci śmieciomatu, ale częściej stosują kij w postaci wysokich stawek opłat za wywóz odpadów nieposegregowanych. W kilku miastach w tym roku na ten temat rozgorzały potężne awantury.

Jak zgnieść butelkę

Żeby odpady nie walały się po ulicach i aby móc je ponownie wykorzystać, musimy coraz sprawniej je segregować, czego zresztą wymaga od nas Unia Europejska, dlatego segregowanie odbywać się powinno nie tylko w domach jednorodzinnych i blokach, ale także w przestrzeni publicznej.

Na zachodzie (np. w miastach szwajcarskich), ale także w krajach rozwijających się (np. w ekwadorskim Quito) zaobserwować można systemy podziemnych zbiorników do segregowania odpadów. Są również takie w wersji w połowie schowanej pod ziemią, a w połowie wystające na powierzchni. Firmą, która takie oferuje jest Elkoplast. 59 takich kontenerów niedawno zainstalowała w 12 lokalizacjach w czeskim Ołomuńcu. Innym produktem, który pomaga radzić sobie z odpadami w ofercie tej firmy są kontenery z prasą, które zgniatają np. plastikowe butelki albo makulaturę. Takie urządzenia zainstalowano m. in. w rumuńskim mieście Cluj Napoca. Dzięki funkcji zgniatania kosze można opróżniać rzadziej. Inteligentny kosz na śmieci powiadomi także miejskiego operatora odpowiedzialnego za zbieranie odpadów o tym, w jakim stopniu został już napełniony.

W Szwecji i Danii, gdzie odnoszenie puszek i butelek do sklepu jest rzeczą naturalną i od lat sprawnie działają systemy kaucyjne, władze miast i tak wprowadziły w miejscach publicznych (parki, promenady czy plaże) kosze na śmieci z półeczką albo tubą właśnie na takie opakowania z surowców wtórnych. To z nich zbierają opakowania potem osoby będące w kryzysie bezdomności i wymieniają na kilka koron w marketach. Dzięki temu rozwiązaniu puszki i butelki nie lądują w koszu i nie zajmują w nim tak dużo miejsca. Skandynawskie kosze na śmieci nie przepełniają się w związku z tym tak szybko.

