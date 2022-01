Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpoczyna 30. Finał. - Rzeczywistość od kilku lat jest dla mnie trudna, ale coroczny finał to lekarstwo. Ten jeden dzień ładuje mnie tak niesamowicie. Czekam więc, aby i ten jutrzejszy dzień dał mi kopa, żebym znów dostał informację zwrotną, że to, co robimy, robimy dobrze - mówił wczoraj Jerzy Owsiak.