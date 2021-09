Prof. Joanna Zajkowska: – Zakażeń koronawirusem ponownie jest coraz więcej w wielu krajach Europy, wzrost zachorowań czeka również nas. Skala czwartej fali zależeć będzie od naszej mobilności, szybkości transmisji wirusa, liczby osób niezaszczepionych i ich aktywności w społeczeństwie. Nie odważę się spekulować, jakie to będą liczby, ale codzienne statystki są jednoznaczne: wspinamy się na czwartą falę coraz szybciej. Zakażeń będzie dużo, a osoby niezaszczepione będą chorować ciężko.

Kilka dni temu usłyszałam od osoby pracującej w branży eventowej, że kto może organizuje teraz imprezy sportowe, koncerty, konferencje w przekonaniu, że to ostatni moment przed lockdownem. Znów czeka nas zamknięcie?

– Myślę, że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli egzekwowaniu wymogu noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, konieczności okazywania paszportu covidowego podczas podróży, nie będziemy musieli znów się zamykać. Ale możliwe, że to w miarę normalne funkcjonowanie będzie wymagało zaostrzenia zasad, czyli np. bezwzględnego przestrzegania, by na imprezy masowe mogły wejść tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy czy osoby mające negatywny wynik testu na koronawirusa.

W środę na Stadionie Narodowym mecz Polska-Anglia oglądało ponad 50 tys. kibiców, w zeszłym tygodniu podczas spotkania Polska-Albania było tam ponad 30 tys. osób. Według przepisów na obiektach otwartych może być połowa widowni, ale do limitu nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione. W efekcie mieliśmy więc wielotysięczny tłum osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Czy to się przyczyni do wzrostu zakażeń?

– To prawdopodobne, chociaż jeśli były to imprezy na powietrzu, a kibice mieli maseczki, ryzyko nie było tak duże. Tylko że kibicowanie nie kończy się po 90 minutach gry. Jak wiadomo, potem jest jeszcze świętowanie, gdzie tej ostrożności jest znacznie mniej. Kibice bawią się w pubach, obejmują się, wracają do domów zatłoczonymi autobusami i to często bez maseczek. Możemy się spodziewać, że te sytuacje przyczynią się do wzrostu zachorowań.

Przypomina mi się mecz w Mediolanie z udziałem kibiców z Bergamo z lutego 2020 r. Włosi uważają, że właśnie to mógł być "moment zero" tragicznej pandemii w Lombardii.

– Dzięki szczepieniom jesteśmy dziś jednak w innym miejscu niż wiosną zeszłego roku. Nawet jeśli zaszczepiona jest dopiero połowa polskiego społeczeństwa, to pozwala to już mieć nadzieję, że ten czarny scenariusz dziś się nie powtórzy.

Z powodu zakażeń zamykane są kolejne szkoły. Czwarta fala znów wyśle uczniów na zdalne nauczanie?

– Na razie nie ma takiej potrzeby i musimy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, m.in. przez zwiększenie tempa szczepień kwalifikujących się do tego uczniów i ich rodziców. Długa zdalna nauka spowodowała tak wiele szkód wśród dzieci i w samej edukacji, że dopóki się da, lepiej zachować zasadę, że zamykane są tylko te szkoły, w których jest ognisko zakażeń, ale na pewno nie wszystkie.

W trybie stacjonarnym będą też działać uczelnie.

– Wykładowcy i znaczna część studentów jest zaszczepiona, mamy więc szansę, że będzie to już normalny rok akademicki.

Jak długo będziemy mogli cieszyć się z tej normalności? Czy i kiedy będziemy potrzebowali kolejnej dawki szczepionki, by utrzymać odporność?

– W gronie ekspertów trwa na ten temat dyskusja. Kluczowe pytanie dzisiaj brzmi, czy trzecią dawkę szczepionki podawać tylko grupom pacjentów mających mniejszą odporność, np. osobom po transplantacjach, czy też objąć kolejnymi szczepieniami również starsze osoby. Bo o szczepieniu wszystkich trzecią dawką na razie nie ma mowy. Tych szczepionek nie jest dużo, musimy więc przyjąć pewne ograniczenia. Ale o wszystkim zdecyduje sytuacja epidemiczna.