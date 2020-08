Sieć 5G to nowa generacja mobilnego internetu. Dzięki niej więcej osób i przedmiotów będzie mogło korzystać z internetu. Co więcej - sieć bardzo przyspieszy (nawet tysiąckrotnie), a dzięki temu, że poszczególne pasma będą mogły być przypisane do konkretnych celów, rozwinąć będzie się mógł internet rzeczy (czyli podłączone do internetu przedmioty będą mogły ze sobą "rozmawiać", np. inteligentne samochody same prześlą sobie informację, że na trasie wydarzył się wypadek), telemedycyna z prawdziwego zdarzenia czy rzeczywistość rozszerzona.

Czy żeby korzystać z 5G, trzeba kupić nowy telefon?

Tak. Żeby smartfon mógł w pełni korzystać z 5G, musi mieć wbudowany modem obsługujący tę technologię. - Sieć 5G bazuje na nowych rozwiązaniach technologicznych, które mogą być obsłużone tylko przez kompatybilny z nią smartfon - wyjaśnia Marcin Czopik, team leader i ekspert LG. - Obsługa określonych częstotliwości musi być zaimplementowana już na etapie projektowania modemu. Dodatkowo sam modem musi być zdecydowanie bardziej wydajny, bo ilość danych odbieranych oraz nadawanych poprzez sieć jest zdecydowanie większa i musi być przetwarzana w o wiele krótszym czasie, niż w przypadku LTE.

Na rynku są już dostępne smartfony największych producentów, dzięki którym można połączyć się z 5G. Tylko Apple do tej pory się ociąga, ale to się prawdopodobnie zmieni we wrześniu, kiedy premierę będzie miał nowy iPhone.

Uwaga - jeśli ktoś chce już teraz korzystać z sieci nowej generacji, powinien uważnie sprawdzić, jakie częstotliwości wykorzystuje jego operator i pod tym kątem dobierać urządzenie. Np. w Plus ma w swojej ofercie cztery urządzenia, T-Mobile dwa, Orange dwanaście a Play osiem. Na razie są to urządzenia flagowe, co oznacza dość spory wydatek.

Czy żeby korzystać z 5G, trzeba mieć specjalną kartę SIM?

Tak, oprócz nowego telefonu trzeba będzie też zmienić ofertę u operatora na taką, która uwzględnia 5G.

Korzystam w domu z internetu mobilnego. Czy po wejściu 5G będę musiał zmienić router?

Tak samo jak w przypadku smartfona - tak, żeby korzystać z 5G w domu, np. na laptopie, trzeba będzie kupić nowy router.

Czy polscy operatorzy już wprowadzają 5G?

Tak i nie. Twierdzą, że wprowadzają, ale to jeszcze nie jest "prawdziwe" 5G. Na razie w wybranych miastach uruchamiają "prawie 5G", czyli sieć, która działa na niższych częstotliwościach.

Sieć Plusa działa na częstotliwości 2,6 GHz, w przyszłości mają być dodawane kolejne pasma.

REKLAMA

Play obecnie wykorzystuje dla 5G pasmo 2100 MHz.

Orange uruchomił 5G na częstotliwości 2100 MHz.

5G T-Mobile wykorzystuje częstotliwości 2100 MHz.

Gdzie można już korzystać z 5G?

Klienci Plusa mogą korzystać z 5G w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu.

REKLAMA

Sieć Play działa w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Trójmieście i Toruniu.

5G Orange działa w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Płock, Poznań, Wrocław, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Kielce, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała.

Sieć 5G T-Mobile działa w Warszawie i okolicach, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, Opolu, Częstochowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Kielcach oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Czy to prawdziwe 5G?

Nie, to dopiero namiastka albo proteza prawdziwej sieci 5G. Częstotliwości, które teraz wykorzystują polscy operatorzy, umożliwiają osiągnięcie prędkości rzędu 500-600 Mb/s, a prawdziwe 5G powinno umożliwiać transfery rzędu ponad 1GB/s.

Kiedy naprawdę będzie można korzystać z 5G?

Tak naprawdę to dopiero po aukcji nowych częstotliwości w zakresie 3,4-3,8 GHz, na które miała się odbyć aukcja i w której mieli wziąć udział czterej dominujący u nas operatorzy telefonii komórkowej. W maju jednak rząd anulował ją przepisami “tarczy antykryzysowej 3.0”. - UKE podejmuje wszelkie działania, aby przygotować się do przeprowadzenia redystrybucji pasma w 2020 r., jednak nie wszystko zależy wyłącznie od urzędu – mówił niedawno po. prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl w rozmowie z PAP. - Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywróciła sytuację gospodarczą, co nie pozostaje bez wpływu na rynek telekomunikacyjny. Dyl uważa, że przed rozpisaniem nowej aukcji trzeba powtórzyć analizę rynku, możliwe jest też, że nowej aukcji wcale nie będzie, bo „prawo przewiduje różne formy rozdysponowania częstotliwości” - mówił Dyl.

Pod koniec lipca premier wystąpił o powołanie nowego prezesa UKE - Jacka Oko. Na początku sierpnia przed sejmową Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii Oko mówił, że "Ten rok to dobry cel na uruchomienie aukcji [5G]".

Kiedy warto będzie kupić nowy telefon obsługujący 5G?

Na razie z zakupem warto się wstrzymać - przynajmniej do rozstrzygnięcia aukcji 5G (lub innego rozdysponowania częstotliwości operatorom). Korzyści z obecnego "5G" będą niewielkie - prędkość internetu wzrośnie nieznacznie - a koszty, które trzeba będzie ponieść, są duże. - Momentem, gdy najwyraźniej odczujemy różnicę powinien być czas rozstrzygnięcia aukcji 5G przez UKE - dodaje Czopik z LG. - Dzięki niej sieć 5G zostanie uruchomiona na dedykowanej częstotliwości, czyli umożliwi nam zdecydowanie szybsze połączenie z internetem. Urządzenia LG już dziś są przygotowane na to by w przyszłości w pełni wspierać nowe pasma częstotliwości - dodaje.

Wg raportu branżowej organizacji GSMA z 2019 r. 4G obejmuje obecnie zasięgiem 81 proc. populacji, a 5G ma objąć 40 proc. populacji w 2025 r.

Czy 4G przestanie działać, gdy w życie wejdzie 5G?

Nie. 4G wciąż będzie działać, tak jak wejście w życie standardu 4G nie wyeliminowało 3G. Gdy 5G już będzie w pełni działać, wciąż będzie można korzystać z urządzeń obsługujących 4G.

Co dokładnie zmieni 5G?

Powszechna izolacja i konieczność pracy zdalnej pokazały, że sieć o większej przepustowości jest tym bardziej potrzebna. 5G może usprawnić zdalną medycynę, edukację czy przemysł.

Pandemia przyspieszyła pęd ku automatyzacji - a 5G ma właśnie umożliwiać większą komunikację między maszynami. Ma też usprawniać łańcuchy dostaw. Może też być infrastrukturą do masowej inwigilacji - rozszerzanej dzisiaj pod pozorem walki z epidemią, przy towarzyszącej jej dezorientacji i ograniczonych możliwościach oporu obywateli.

W Chinach budowa infrastruktury 5G jest częścią planu, który ma pobudzić gospodarkę i złagodzić ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Sieć najnowszej generacji ma zwiększyć łączność firm i konsumentów w całym kraju. Dlatego Centralne Biuro Polityczne Partii Komunistycznej i Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych zdecydowały, że rozwój 5G ma zostać przyspieszony.