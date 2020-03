„Rzetelne informacje z pierwszej ręki. Sprawdzone informacje na temat koronawirusa (COVID-19) znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia (MZ)” – to pierwszy komunikat dla polskich użytkowników Twittera, którzy w wyszukiwarkę wpisują słowa takie słowa jak "koronawirus", "COVID-19" czy "KoronaWiruswPolsce".

Wirusowe słowa klucze

Ten komunikat to efekt działań Ministerstwa Cyfryzacji. Pod koniec ubiegłego tygodnia przygotowało ono listę kilkudziesięciu zwrotów dotyczących epidemii koronawirusa, w tym także słów z błędami jak "kwaratanna", "kornavirus" czy "wiruskorna", które zgłoszono najważniejszym mediom społecznościowym z wnioskiem o to, by po ich wpisaniu użytkownik automatycznie dostawał informacje ze sprawdzonego, oficjalnego źródła.