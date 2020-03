Według raportu Unii Zatroskanych Naukowców (tłumaczenie nieoficjalne z angielskiego Union of Concerned Scientists) są przynajmniej dwa powody, dla których usługi pseudotaksówkarskie takie jak Uber czy Lyft zwiększają emisję gazów cieplarnianych. Nazwa Unii Zatroskanych Naukowców brzmi odrobinę zabawnie, ale to poważna instytucja założona pół wieku temu przez studentów i naukowców amerykańskiej MIT, a dziś zrzeszająca ekspertów z wielu prestiżowych uczelni na świecie.

Zrozumienie pierwszego powodu, o którym piszą Zatroskani Naukowcy, wymaga odrobiny wyobraźni.

Wyobraźmy sobie, że zamawiam kurs Uberem z domu do pracy. I na chwilę zostawmy na boku wątek praw pracowników, uczciwego opodatkowania i demolki branży taksówkarskiej. Wyglądałoby to jakoś tak: kierowca otrzymałby informację, że chętnie skorzystam z podwózki. Podjechałby pod mój dom, być może z daleka. Stamtąd zawiózłby mnie do pracy, wysadził, a potem zaczął się kręcić w poszukiwaniu kolejnego pasażera. W tym czasie tłoczyłby w powietrze kolejne kilogramy CO2, ścierał klocki i opony na pyły PM10 i wydłużał korki. W końcu znalazłby kolejnego pasażera, po którego znowu pewnie musiałby kawałek podjechać.

Gdybym pojechał własnym samochodem, przejechałbym mniejszy dystans i tym samym mniej zatrułbym środowisko. Konkretnie: o jedną trzecią mniej. Raport wskazuje, że jednorazowa przejażdżka pseudotaksówką generuje średnio 47 proc. więcej zanieczyszczeń niż ten sam kurs prywatnym samochodem o podobnej wydajności spalania.

Wydawało się, że w XXI wieku w ponadmilionowym mieście powinno być trudno o środek transportu jeszcze gorszy dla klimatu niż własny samochód. A tu proszę! Czekam jeszcze tylko na latające taksówki - ich ślad węglowy będzie jeszcze większy.

Drugi powód, dla którego Uber czy Lyft zwiększają emisję, jest taki, że zniechęcają pasażerów do używania transportu publicznego albo pozostania w domu. Skoro Uber kosztuje kilka złotych, to po co tarabanić się autobusem?

Obliczenia wykonano dla miast w USA. W Polsce, gdzie transport publiczny jest zazwyczaj bardziej popularny, koszty środowiskowe Ubera czy Lyfta mogą być jeszcze wyższe.

Ekonomia ma wiele wspólnego z termodynamiką. Energia nie bierze się znikąd. Gdzieś trzeba upchnąć jej koszt. Technologia często działa tak, że ten koszt upycha z daleka od portfela klienta, najchętniej w przyrodzie. Dlatego nie da się uratować ludzkości przed klimatyczną katastrofą, żyjąc "mądrzej". Trzeba po prostu robić trochę mniej. A faktura wystawiona planecie to faktura wystawiona nam, tylko z opóźnioną płatnością i horrendalnymi odsetkami.

Zatroskani Naukowcy wskazują, że firmy pseudotaksówkarskie mogą obniżyć środowiskowe koszty swojego działania przez elektryfikację i wożenie kilku pasażerów w tym samym czasie. Pytanie, czy się na to zdecydują i jak to rozwiążą. I czy przypadkiem w ten sposób, na co mam prywatnie nadzieję, nie zniechęcą klientów.

Wśród firm, które korzystają na epidemii koronawirusa, są m.in. dostawcy oprogramowania do pracy na odległość. Od początku roku drożeją akcje Slack Technologies. Rekordowy przyrost użytkowników raportuje dostawca oprogramowania do wideokonferencji Zoom – przez pierwsze dwa miesiące aplikacja zyskała więcej nowych użytkowników niż w ciągu całego ostatniego roku. Przez epidemię, kwarantanny i zwiększoną ostrożność pracownicy częściej zostają w domach, a szefowie szukają sposobów, żeby ograniczyć straty.

Okazuje się, że może niekoniecznie trzeba codziennie ściągać wszystkich do biura. I że można tym poprawiać nie tylko samopoczucie pracowników, ale też nieco obniżyć temperaturę planety.

Oto już kolejna lekcja z epidemii koronawirusa.