Jak informuje CNBC, Apple zaczął odrzucać aplikacje mobilne poruszające tematykę nowego koronawirusa SARS-CoV-19, jeśli nie pochodzą od organizacji ochrony zdrowia lub rządu. Serwis zauważa też, że po wpisaniu hasła "koronawirus" w sklepie z aplikacjami Google Play (należący do Google'a) otrzymamy tylko kilka wyników - w tym mapę rozprzestrzeniania się epidemii. Nie wiadomo, czy koncern z Mountain View także ogranicza widoczność tego typu aplikacji, czy może przechodzą one proces weryfikacji.

Niektóre aplikacje od niezależnych programistów, które opierają się na danych i informacjach Światowej Organizacji Zdrowia i uznanych instytucji zdrowia, także zostały wstrzymane przez Apple'a. Firma najwyraźniej ocenia, czy aplikacje dostarczające informacji związanych z koronawirusem mogą być zaufanymi źródłami informacji dla społeczeństwa, sądzi CNBC.

2. Stołówka szkoły podstawowej w Gdańsku gromadziła dane o odciskach palców dzieci

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku w 2015 r. wprowadziła system identyfikacji biometrycznej dzieci korzystających ze stołówki. Każde dziecko, które chciało zjeść obiad, musiało przy wejściu potwierdzić swoją tożsamość odciskiem palca. To nie spodobało się Urzędowi Ochrony Danych Osobowych (UODO), który stwierdził, że taka praktyka jest naruszeniem RODO, i nałożył na szkołę karę w wysokości 20 tys. zł.

UODO zauważa, że w regulaminie szkoły był m.in. zapis o kolejności wydawania obiadów - najpierw jeść mogły dzieci, które oddawały odcisk palca: "Zgodnie z zasadami wydawania obiadów umieszczonymi na stronie stołówki prowadzonej przez Szkołę - uczniowie, którzy nie posiadają identyfikacji biometrycznej, przepuszczają wszystkich i oczekują na końcu kolejki (pkt 3), oraz gdy wszyscy uczniowie z identyfikacją biometryczną wejdą do stołówki, rozpoczyna się wpuszczanie pojedynczo uczniów bez identyfikacji biometrycznej (pkt 9)".

Jak podkreśla serwis Niebezpiecznik.pl, szkoła sądziła, że "dane związane z czytnikiem odcisków palca gromadzone są tylko w samym czytniku w postaci zapisu<ciągu bajtów="">".

3. Facebook usunie niektóre reklamy z kampanii wyborczej Trumpa

Część reklam na Facebooku wyświetlanych w ramach kampanii reelekcyjnej Donalda Trumpa zachęcała do kliknięcia w nie twierdzeniem, że w ten sposób użytkownik weźmie udział w spisie ludności. Reklama prowadziła do strony internetowej kampanii Trumpa. „Ta ankieta ma zasadnicze znaczenie dla strategii kampanii naszego zespołu na 2020 rok. Chcemy, by Patriotyczni Amerykanie tacy jak TY wzięli udział w spisie, abyśmy mogli opracować zwycięską strategię dla PAŃSTWA ” - cytuje serwis The Vergejedną z reklam.

Zasady spisu na 2020 r. Facebooka zabraniają „fałszywego przedstawienia udziału rządu w spisie”. - Istnieją zasady zapobiegające nieporozumieniom wokół oficjalnego spisu ludności w USA i jest to przykład egzekwowania tych zasad - powiedział rzecznik Facebooka The Verge.