Światowa Organizacja Handlu wyliczyła, że w 2018 r. Chińczycy wyjechali na 150 mln wycieczek zagranicznych, podczas których wydali 277 mld dol. W tym roku z powodu epidemii ma się to zmienić. Jak szacuje CNN, chińscy turyści odwołają w tym roku 25 mln wyjazdów, co może się przełożyć na 73 mld dol. straty dla branży turystycznej. Ale turystyka, zwłaszcza w regionach dotkniętych epidemią, to tylko pierwsza branża, która odczuła skutki epidemii.

ITV drży o Euro

Brytyjska sieć ITV prognozuje 10-proc. spadek przychodów reklamowych z powodu koronawirusa. „W marcu i kwietniu odczujemy wpływ przekładania reklam turystycznych” – mówi w „Guardianie” rzecznik ITV.