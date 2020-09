Już w najbliższy piątek, 2 października, rozpocznie się konferencja EFNI edycja 9,5 organizowana przez Konfederację Lewiatan i BusinessEurope.

W tym roku konferencja EFNI, która zwyczajowo odbywała się w Sopocie, przeniesie się do świata wirtualnego.

Tematem przewodnim konferencji będą kwestie związane z polską i europejską gospodarką, które stanęły w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa. Konferencję patronatem medialnym objęła Wyborcza.biz.

Konferencja Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części Starego Kontynentu konferencji poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Ideą EFNI jest wypracowanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Podczas wielu wydarzeń, paneli i spotkań otwartych przedstawiciele świata biznesu, polityki oraz kultury i nauki debatują o najbardziej palących trendach i wyzwaniach dla biznesu oraz społeczeństw w zmieniającym się świecie czy przyszłym kształcie Unii.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji EFNI edycja 9,5 będą kwestie związane z odbudową i funkcjonowaniem gospodarki w czasie kryzysu i po jego zakończeniu. W programie znalazły się m.in. debaty poświęcone polskiej i europejskiej gospodarce po pandemii, wyzwaniom i szansom związanym z europejskim zielonym ładem, jak również przewidywane zmiany na rynku pracy w szerszym kontekście społecznym.

Wśród znamienitych gości konferencji znajdą się m.in. Matt Brittin – prezes Google w Europie, Dominika Bettmann – prezeska Siemens Polska, Karin Sköld - prezeska IKEA Retail, Magdalena Środa, Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Piotr Arak – dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Maciej Rogalski – rektor Uczelni Łazarskiego.

Dyskusja panelowa pod patronatem Wyborcza.biz

Szczególnie zapraszamy na dyskusję panelową „Nowe i tradycyjne media – misja i model biznesowy”, której partnerem została Wyborcza.biz. Panel prowadzić będzie Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté!”, zaś wśród zaproszonych panelistów znajdują się:

- Dorota Adamczyk-Mroczek, chief digital revenue oficer „Gazety Wyborczej”, Agora

- Barbara Sowa, szefowa wydania cyfrowego "Pisma. Magazynu Opinii", przez lata dziennikarka specjalizująca się w tematyce mediów, telekomunikacji i nowych technologii (TBC)

- Dorota Żurkowska-Bytner, członek zarządu TVN Discovery Poland, dyrektor Eurosport Poland

- Jacek Wasilewski, medioznawca, Uniwersytet Warszawski

Wśród tematów, które poruszą goście, znajdują się między innymi kwestie kierunku zmian i ewolucji rynku mediów, zmian w ich modelach biznesowych i to, jakie niesie to konsekwencje dla odbiorców i ich dostępu do wartościowych i wiarygodnych treści. Paneliści będą się też starali odpowiedzieć na pytanie, czy i gdzie w tej rzeczywistości jest miejsce dla mediów publicznych i jaką powinny one spełniać funkcję.

Więcej informacji, formularz rejestracyjny oraz szczegółowy plan konferencji EFNI edycja 9,5 znajdą państwo na stronie internetowej wydarzenia: www.efni.pl.