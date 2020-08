Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Do Polski mogą wjechać cudzoziemcy, którzy mają pozwolenie na pracę w Polsce, a więc mogą ją wykonywać na takich samych zasadach co Polacy, albo mają zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP. Na granicy muszą przedstawić dokumenty, z których wynika, że niezwłocznie podejmą pracę. Na stronie internetowej straży granicznej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat oraz listę osób, które są zwolnione z kwarantanny.