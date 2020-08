"Od miesięcy reżim Łukaszenki ograniczał działanie internetu mobilnego na czas protestów, w ostatnich dniach trwało całkowite wyłączenie internetu na terenie Białorusi. Jak wielokrotnie podkreślała Rada Praw Człowieka ONZ, takie ograniczenia w dostępie do informacji stanowią naruszenie praw człowieka" - piszą przedstawiciele Inicjatywy Wolna Białoruś w liście cytowanym przez Sylwię Czubkowską z portalu Spiderweb. Według Czubkowskiej list ten został właśnie wysłany do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Inicjatywa Wolna Białoruś apeluje do polskich operatorów telekomunikacyjnych, aby na czas protestów zredukowały lub całkowicie zniosły opłaty roamingowe z Białorusią, a także zniosły opłaty za telefonowanie na Białoruś - jak to uczyniła już litewska firma Tele 2 Lietuva. Dodatkowo sygnatariusze listu zwrócili się do operatorów telekomunikacyjnych, aby zwiększyli zasięg swoich stacji bazowych przy granicy z Białorusią, ułatwiając w ten sposób kontrakt z obszarów przygranicznych z Polską.

Wysokie koszty

Obecnie 1 MB internetu na Białorusi od polskiego operatora telekomunikacyjnego kosztuje ponad 30 zł. To bardzo duży wydatek nie tylko dla Białorusinów, ale także polskich reporterów, przekazujących doniesienia z Białorusi - jak wskazała Sylwia Czubkowska.

Apel Inicjatywy Wolna Białoruś poparło ponad 20 polskich organizacji pozarządowych, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, polski oddział Amnesty International i Fundacja Centrum Cyfrowe.