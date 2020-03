W czwartek Fiat Chrysler ogłosił, że będzie czasowo zamykać swoje fabryki aut we Włoszech. Jednocześnie koncern postanowił zapewnić więcej miejsca robotnikom w działających zakładach, co będzie oznaczać zmniejszenie liczby produkowanych samochodów.

To ma wesprzeć działania na rzecz powstrzymania epidemii koronawirusa. Włochy są teraz największym ogniskiem tej epidemii w Europie i jednym z największych na świecie. A najbardziej wirus rozprzestrzenił się w północnych Włoszech, gdzie znajdują się kluczowe fabryki aut koncernu Fiat Chrysler.

Nowy Fiat 500 spoza Tychów

Ofiarą cięć produkcyjnych może paść nowej generacji model miejskiego auta Fiat 500 o napędzie elektrycznym, który nie jest już produkowany w polskiej fabryce w Tychach, lecz w Mirafiori w północnych Włoszech.

Premiera tego auta miała się odbyć podczas targów motoryzacyjnych w Genewie, których początek przypadał na zeszły tydzień. Jednak z powodu koronawirusa rząd Szwajcarii zakazał organizacji imprez masowych i w ostatniej chwili targi w Genewie odwołano.

Fiat Chrysler rzucił wtedy wyzwanie szerzącej się już we Włoszech epidemii i premierę nowego elektrycznego Fiata 500 urządził przed tygodniem w Mediolanie, na północy Włoch.

Fiat 500 nowej generacji z Mirafiori jest większy od wersji produkowanej teraz w Tychach. Jest dłuższy o 6 cm, o tyle samo szerszy i o 2 cm wyższy. O tyle samo wzrósł rozstaw osi, co dodatkowo zapewni więcej miejsca w kabinie pasażerskiej. Po pełnym naładowaniu akumulatora zasięg auta wynosi 320 km.

Rachunek dla celebryty

Do promowania nowej elektrycznej pięćsetki Fiat Chrysler wynajął Leonardo DiCaprio, aktora znanego z licznych produkcji Hollywood i działalności na rzecz zielonego przemysłu. W przeszłości DiCaprio był udziałowcem producenta elektrycznych aut Fisker, któremu rząd byłego prezydenta USA Baracka Obamy przyznał 529 mln dol. kredytów. Firma Fisker nie wykorzystała jednak w pełni tego kredytu, bo zbankrutowała.

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować elektryczny Fiat 500 w Polsce. We Włoszech premierowa wersja tego auta ma kosztować aż 37,9 tys. euro (równowartość ok. 164 tys. zł). Dla porównania: najtańsza wersja dotychczasowej generacji Fiata 500 kosztuje we Włoszech ok. 16 tys. euro.

Polscy amatorzy zelektryfikowanych miejskich fiatów na razie mogą kupić auta dotychczasowej generacji modelu 500 z napędem hybrydowym. Najtańsza wersja takiego hybrydowego Fiata 500 kosztuje 51 tys. zł, a najdroższa – 62,4 tys. zł.