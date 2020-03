Rząd zdecydował się w środę na dwa tygodnie zamknąć szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. Nieczynne będą też instytucje kultury: kina, teatry i muzea.

Chwilę po konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, ludzie zaczęli się ustawiać w kolejkach w sklepach.

Warszawa. - Nie ma już papieru toaletowego. Płyn antybakteryjny 1 buteleczka kosztuje 30 zł. Tłumy do kas - relacjonują czytelnicy.

Jeden z Lidlów w stolicy. - Wszystkie kasy są otwarte. Przed każdą siedem, osiem osób. Ludzie w koszykach mają zgrzewki wody, mleko oraz konserwy. Kobieta przede mną płaciła rachunek na 430 złotych. Na pytanie swojego dziecka, po co nam tyle tego wszystkiego odburknęła, że ona zawsze normalnie tak kupuje - zżyma się się czytelniczka.

Do niektórych sklepów np. Makro tuż po wystąpieniu premiera nie można było wjechać na parking.

Podobnie jest pod Warszawą.

- Facet latał i wrzucał towar do wózka jakby tornado szło na Wołomin - opowiada nam czytelnik.

Sieci z którymi rozmawialiśmy mówią, że "widzą zwiększone zainteresowanie zakupami".

Sklepy szykują się na prawdziwy szturm w momencie, kiedy ludzie zaczną wychodzić z pracy.

Co kupują ludzie?

Zakupy są cały czas bardzo podobne.

W ostatnim tygodniu lutego sprzedano blisko 480 tys. sztuk żeli antybakteryjnych do rąk.W porównaniu z tym samym tygodniem rok wcześniej wzrosła sprzedaż środków czystości: mydła o 66 proc. i papieru toaletowego o 24 proc. wynika z danych firmy Nielsen.

Polacy kupowali również więcej suchych produktów spożywczych: mąki (wzrost o 84 proc.), ryżu (95 proc.), makaronu (wzrost o 65 proc.).

Towar w sklepach cały czas jest i jak zapewniają sieci handlowe będzie. Pracownicy zwyczajnie nie nadążają wyładowywać go z magazynów.

Puste półki bywają tylko w miejscach, gdzie do tej pory stał żel antybakteryjny. Problemy bywają gdzieniegdzie z makaronem oraz ryżem.

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) zalecają, by w obiektach handlowych zachować bezpieczną odległość od innych ludzi (1-1,5 metra). Placówki handlowe powinny promować płatności bezgotówkowe oraz umieszczać dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularnie je napełniać.

Pytanie jednak co będzie działo się od poniedziałku, kiedy zostaną zamknięte szkoły a część pracowników sklepów będzie musiała zostać w domu z małymi dziećmi.

Przed tym problemem stanęły już w placówki w Poznaniu (władze miasta zarekomendowały, by miejskie szkoły, przedszkola i żłobki zostały od środy, zamknięte na najbliższe dwa tygodnie).

- Chcielibyśmy poinformować, iż w ramach zarządzania ciągłością działania, firma Lidl Polska opracowała procedury zapewniające możliwość stałej, nieprzerwanej pracy centrów dystrybucyjnych i sklepów. Aktualnie dostępność artykułów spożywczych i przemysłowych niezmiennie odpowiada na bieżące potrzeby naszych klientów - twierdzi Lidl.

Centra handlowe z powodu koronawirusa będą puste?

Szturm na sklepy spożywcze to jedno.

Za to Polacy starają się ograniczyć wszelkie inne zakupy, które mogą poczekać np. odzieży.

Z danych Retail Institute, do których dotarła Wyborcza wynika, że w tygodniu od 2 do 8 marca 2020 roku odwiedzalność centrów handlowych spadła o 5,6 proc w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Najbardziej bo o 6,5 proc. spadła liczba odwiedzin w małych centrach (od 5 do 20 tys. m kw.).

Najmniej - o 4,7 proc. - w dużych, czyli takich powyżej 40 tys. m kw. powierzchni najmu.

Nie ulega wątpliwości, że z powodu ogłoszonego przez rząd zamknięcia kin ruch jeszcze bardziej zmaleje. - Trudno jednoznacznie oszacować wpływ zamknięcia kin na wyniki centrów i sieci handlowych w najbliższych tygodniach niemniej jednak szacujemy, iż spadki wywołane wirusem mogą sięgnąć co najmniej 25-30 proc. - szacuje Anna Szmeja prezes Retail Institute. - Polacy, co jest w aktualnej sytuacji absolutnie zrozumiałe, będą ograniczać czas wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum.

Podobnie jest z usługami fryzjerskimi czy z paznokciami. Nagle klienci przestali umawiać się na wizyty.

- Dziś przestały dzwonić telefony od klientów, którzy chcieli zarezerwować termin, nikt też nie wchodzi do salonu z ulicy - opowiada właścicielka salonu fryzjerskiego.