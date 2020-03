Firmy postulują zawarcie paktu społecznego, który pozwoli im zredukować duże poczucie niepewności związane z szalejącym koronawirusem oraz da szanse na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Koronawirus SARS-CoV-2 infekuje nie tylko ludzi, ale też gospodarkę, o czym boleśnie przekonują się przedsiębiorcy kolejnych branż, którym z dnia na dzień spadają zamówienia i sprzedaż i przerywany jest łańcuch produkcji. W tej sytuacji każde dodatkowe obciążenie jest szczególnie bolesne i często zależy od niego przetrwanie samej firmy albo utrzymanie stanu zatrudnienia.

„Kolejne branże publicznie wskazują na dramatyczne, nagłe pogorszenie swojej sytuacji i apelują o pomoc. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia” - piszą sygnatariusze apelu.

I podkreślają, że państwo powinno ograniczyć wszelkie ryzyka, obowiązki i obciążenia pracodawców, aby mogli oni skupić się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy i pracowników przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji.

Przedsiębiorcy chcieliby zawarcia paktu społecznego. Miałby on obejmować m.in. odsunięcie o pół roku obowiązku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych, wprowadzenia rozbudowanej struktury jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) i podatków o charakterze ryczałtowym płaconych niezależnie od dochodowości firm oraz wprowadzania ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Koronawirus i w tym aspekcie okazuje się szkodliwy dla sztandarowej reformy rządu.

Koronawirus uderza w program PiS

Spadki na giełdzie odbiły się już na wynikach PPK i choć nie ma groźby dużych strat ze względu na to, że dotychczasowe wpłaty są niskie, to nie zachęcają ludzi do inwestowania.

Jako że PPK są programem długoterminowego oszczędzania, to także przesunięcie startu programu czy czasowe zawieszenie wpłat nie powinno wpłynąć znacząco na poziom aktywów, może natomiast mieć wpływ na partycypację, która i tak nie jest wysoka i sięga zaledwie 40 proc.

Pod apelem do premiera podpisały się: Związek Pracodawców "Business Centre Club", Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej, Polska Rada Biznesu i Krajowa Izba Gospodarcza.