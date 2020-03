Kiedy LOT zdecydował w styczniu o kupnie niemieckich linii turystycznych Condor, nie widać było zagrożenia ze strony koronawirusa - media dopiero zaczynały o nim informować. Teraz rozwijanie się epidemii całkiem zmienia sposób patrzenia na tę transakcję.

Przewoźnik działa w branży, która poniesie największe szkody. To średniej wielkości firma z portfela upadłego biura turystycznego Thomas Cook przewożąca ok. 10 mln pasażerów rocznie.

LOT chce odroczyć kupno Condora

Według źródeł magazynu "Spiegel" transakcja nie jest już taka pewna. Rozważany ma być scenariusz odroczenia lub nawet rezygnacji z kupna Condora. LOT nie skomentował tych doniesień. Wcześniej zaplanowane spotkanie we Frankfurcie związane z umową ma się odbyć jutro.

Jak pisaliśmy kilka dni temu, pojawienie się koronawirusa może być ogromnie niefortunne dla LOT-u. – Nie ma absolutnie możliwości, żeby epidemia nie wpłynęła na zarobki tego przewoźnika – mówi Jacek Krawczyk, unijny ekspert lotniczy.

Michał Kaczmarzyk z Ryanaira też nie ma wątpliwości – choć LOT nie mógł tego przewidzieć, moment na kupno Condora okazał się fatalny. - To typowo turystyczny przewoźnik. Dopóki nie będzie dużej poprawy i powrotu do podróżowania, to sytuacja Condora będzie trudna – uważa.

REKLAMA

LOT nie chciał wtedy komentować tych obaw. - W kwestiach dotyczących wpływu koronawirusa na działalność linii Condor prosimy o kontakt bezpośrednio z przewoźnikiem - stwierdziło biuro prasowe PLL LOT.

"Spiegel" pisze za to, że Condor nie ma obecnie problemów z lotami spowodowanych przez wirusa. Rzeczniczka Condora podkreśla, że obłożenie nadal wynosi średnio 90 proc., podobnej liczby oczekuje się w nadchodzących tygodniach. Poza tym wszystkie samoloty Condora są w użyciu i ani jeden lot nie został odwołany. Wyjątkiem ma być tylko włoskie połączenie z Sycylią. Condor specjalizował się w lotach do Ameryki Środkowej.

Po co LOT kupił Condora?

Condor to znana i ceniona w Niemczech firma, ale do jej zakupu nie było kolejki chętnych. Nie wiadomo, jak z jej atutów miałby korzystać LOT.

Nijak się wpasowuje w dotychczasową strategię rozwoju lotnictwa w Polsce. Ma on się bowiem skupiać wokół budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i ściągania do niego międzynarodowego ruchu. LOT włoży natomiast dużo energii w firmę, która nie będzie karmiła CPK.

Niekonsekwencję widać też gdzie indziej. Zakup jest niespójny z celem LOT-u, by budować silnego gracza w naszym, środkowo-wschodnim regionie, a nie na Zachodzie. Prezes Milczarski nieraz się od niego wręcz odcinał, mówiąc, że nie jesteśmy tam rozumiani, dlatego będziemy budować silną pozycję u siebie i na własnych zasadach.

REKLAMA

- Szczerze? Chyba nikt poza LOT-em nie widzi sensu w tej transakcji, bo biznesowo to się nie klei. Trudno doszukać się tu efektów synergii. Na Zachodzie nie mogą się nadziwić - mówił nam jeden z ekspertów w branży proszący o anonimowość.