W styczniu dochody Gazpromu z eksportu gazu wyniosły 3 mld dol, aż 41,1 proc. mniej niż przed rokiem - poinformowała w środę agencją Tass, powołując się na dane rosyjskich służb celnych.

Przy tym w styczniu Gazprom wysłał swoim zagranicznym klientom 18,3 mld m3 gazu, czyli niespełna 12 proc. mniej niż przed rokiem.

Dużo większy spadek dochodów niż wielkości eksportu rosyjskiego gazu to przede wszystkim efekt spadku cen gazu w Europie z powodu ciepłej zimy. Ponadto w podziemnych magazynach gazu w Europie ostatniej zimy zgromadzono rekordowe zapasy surowca, obawiając się, że od stycznia Gazprom może wstrzymać przesył gazu na eksport przez Ukrainę. Strasząc Europę nową gazową wojną z Ukrainą, Gazprom w zeszłym roku zwiększał eksport swojego surowca. Ale teraz płaci za to spadkiem dochodów z eksportu.

Ten spadek nie ma przy tym nic wspólnego z epidemią koronawirusa, która pod koniec stycznia zaczęła się rozprzestrzeniać w Chinach i w pierwszym miesiącu tego roku nie miała jeszcze wpływu na gospodarki Europy.

Zatrzymana rura do Chin

Epidemia koronawirusa doprowadziła w Chinach do zamknięcia tysięcy fabryk, odcięcia przemysłowej prowincji Hubei, w której było epicentrum zakażeń. To zaś spowodowało spadek popytu Chin na ropę naftową i gaz.

Sytuacja w Chinach zaczyna się normalizować. Na początku tego tygodnia japoński bank Nomura ogłosił, że działalność wznowiło już trzy czwarte chińskich przedsiębiorstw, a także ponad 60 proc. firm w rejonach szczególnego zagrożenia epidemią. We wtorek prezydent Chin Xi Jinping odwiedził też miasto Wuhan, gdzie zaczęła się epidemia. W ten sposób władze Chin chciały zasygnalizować, że panują nad epidemią i sytuacja się normalizuje.

Tymczasem w środę Gazprom zapowiedział, że w drugiej połowie marca wstrzyma przesył gazu do Chin rurociągiem "Siła Syberii", który przekazano do eksploatacji zaledwie na początku grudnia zeszłego roku. Ten przestój Gazprom wyjaśnił koniecznością przeprowadzenia profilaktycznych robót technicznych, które zgodnie z umową z Chińczykami mają się odbywać co rok wiosną i jesienią.

Faktycznie pozwoli to również ograniczyć dostawy gazu dla chińskich koncernów, które w zeszłym miesiącu zaczęły już odmawiać odbioru zamówionych wcześniej statków ze skroplonym gazem tłumacząc to siłą wyższą - czyli skutkami epidemii koronawirusa. Część tych statków dostawcy skierowali do Europy, co dodatkowo zbije wiosną ceny gazu na naszym kontynencie. A to w kolejnych miesiącach będzie zbijać eksportowe dochody Gazpromu.