We wtorek giełdy na świecie próbowały się odbić po "czarnym poniedziałku", kiedy giełdy w Europie, USA i Azji przeżyły podczas jednej sesji najgłębsze spadki od czasu kryzysu finansowego z przełomu 2008 i 2009 r.

Do tego spadku doprowadziło załamanie cen ropy naftowej, które zanurkowały o jedną czwartą po fiasku uzgodnienia nowych cięć wydobycia przez OPEC i Rosję. Miało to powstrzymać obniżki cen surowca wywołane przez koronawirusa. Dodatkowo inwestorów wystraszyły doniesienia o rozprzestrzenianiu się epidemii, co może doprowadzić do dalszych zaburzeń w światowej gospodarce.