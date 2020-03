- Będzie to obowiązywać zarówno gospodarstwa domowe, jak i indywidualnych kredytobiorców – powiedziała wiceminister gospodarki Laura Castelli w wywiadzie radiowym. Wypowiedź Castelli była odpowiedzią na konkretne pytanie, które zadał jej dziennikarz, a które dotyczyło właśnie tego, czy wobec epidemii COVID-19 rząd podejmie decyzję o zawieszeniu spłaty kredytów hipotecznych.

Brak jednak informacji, kiedy podjęto by takie decyzje oraz w jakim terminie miałyby wejść w życie. Ale jeszcze w poniedziałek Związek Banków Włoskich (ABI) zapowiedział, że sektor bankowy zaoferuje moratorium dla małych firm i gospodarstw domowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań. To nie pierwszy taki krok w historii Włoch. Podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r. zawieszono obowiązek spłaty rat dla małych przedsiębiorstw i niektórych konsumentów.

Tymczasem w Polsce ogromne kłopoty mają frankowicze. Kurs franka oscyluje w granicach 4,08 zł. Momentami osiągał poziomy nienotowane od kilku lat, tj. 4,11 zł za franka z końcówki 2016 r. Z wyliczeń firmy Expander wynika, że przy takim kursie w przypadku kredytu na 300 tys. zł wziętego w styczniu 2008 r. rata wyniosłaby 1872 zł. Oznaczałoby to, że obecnie raty są jednymi z najwyższych w historii. Ponadto wysoki kurs franka przekłada się na wzrost zadłużenia kredytobiorców. Jeśli ktoś w 2008 r. wziął kredyt na 300 tys. zł, to teraz jego dług wynosi 370 tys.

Frankowicze w Polsce w opałach

Na razie jednak o żadnych inicjatywach pomocy frankowiczom nie słychać. Ministerstwo Finansów podkreśla, że na ten moment sytuacja we Włoszech jest inna niż w Polsce, tj. że w tym pierwszym kraju występuje o wiele więcej zakażeń niż nad Wisłą (we Włoszech jest już ponad 9 tys. zakażonych, najwięcej na świecie po Chinach, w Polsce chorych jest kilkunastu).

– Rząd podejmuje wysiłki, by opanować u nas sytuację, i wciąż można mieć uzasadnione nadzieje, że do takiej eskalacji jak we Włoszech nie dojdzie – mówi Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Mocno podkreśla przy tym, że nie oznacza to, iż resort nie jest przygotowany na podjęcie ewentualnych kroków. – Cały czas przyglądamy się sytuacji w Polsce i na świecie. I analizujemy, jaki to może mieć wpływ na gospodarkę – zaznacza.

Rząd zawiesza imprezy masowe

Dziś rano (10 marca) o godz. 9.15 odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Nieco ponad godzinę później na specjalnej konferencji prasowej wystąpił premier Morawiecki. Na początku przypomniał, że liczba osób zakażonych koronawirusem gwałtownie rośnie w Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech.

– Dlatego, obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także po dyskusjach z premierami i prezydentami innych państw, podejmujemy decyzje, które mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – powiedział premier.

– Dzisiaj na porannym spotkaniu podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Wszystkim, którzy są organizatorami, będziemy na pewno przekazywać bardzo dokładne informacje poprzez wojewodów.

Jak dodał, rząd rozważa kolejne kroki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, ale o tym poinformuje opinię publiczną „jutro i w kolejnych dniach”.