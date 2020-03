Ryanair ogłosił, że od środy 11 marca od godziny 24 do środy 8 kwietnia do godziny 24 Ryanair zawiesi wszystkie loty krajowe we Włoszech. Natomiast od piątku 13 marca od godziny 24 do środy 8 kwietnia do godziny 24 Ryanair zawiesi wszystkie loty międzynarodowe z i do Włoch.

Jak informuje przewoźnik, wszyscy pasażerowie, których loty nie odbędą się, zostali o tym powiadomieni. "Pasażerowie, którzy przebywają we Włoszech i chcą wrócić, mogą bezpłatnie zmienić datę wylotu i lecieć najpóźniej w piątek 13 marca. Pozostali pasażerowie mogą otrzymać zwrot kosztów lub punkty Travel Credit na podróż Ryanairem w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.