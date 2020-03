W miarę jak przybywa doniesień o zakażeniach koronawirusem w Polsce, na stołecznych jezdniach tworzą się coraz większe korki. - Rankiem pustoszeją parkingi - zauważyła jedna z mieszkanek Warszawy.

Taki wzrost popularności indywidualnej motoryzacji jest racjonalny. Bo łatwiej zakazić się wirusem, podróżując w transporcie publicznym wśród nieznanych ludzi niż we własnym samochodzie. A wiele z zakażonych już osób złapało koronawirusa w samolocie czy autokarze - czyli właśnie w transporcie zbiorowym.

Do korzystania z własnych aut zachęca też spadek cen paliw, także stanowiący skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Niestety, ten wzrost popularności prywatnych aut zbiegł się w czasie z pogorszeniem koniunktury w polskiej motoryzacji.

Nowych ubywa, a gratów coraz więcej

Po kilku tłustych latach ten rok zaczął się dla polskiej branży motoryzacyjnej nagłym postem.

Według firmy analitycznej Samar w styczniu liczba pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych spadła niemal o 15 proc., licząc rok do roku. A w lutym taki spadek wyniósł 12 proc.

W dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy łącznie 78 tys. nowych samochodów osobowych, aż 13 proc. mniej niż przed rokiem. Według firmy Samar to efekt zwiększenia sprzedaży nowych aut pod koniec zeszłego roku. Taki zwiększony popyt pod koniec zeszłego roku doprowadził do jego spadku w tym roku. A skala dotychczasowych spadków rejestracji sugeruje, że boom na nowe auta w Polsce się kończy.

Problem w tym, że jednocześnie w rekordowym tempie na naszych drogach przybywa starych, używanych aut z importu.

Według analiz firmy Samar w styczniu w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 81,8 tys. używanych aut z importu i był to rekordowy wynik dla tego miesiąca. A w lutym w polskich rejestrach przybyło prawie 82 tys. używanych samochodów osobowych i lekkich dostawczych z importu. "To drugi największy lutowy wynik w historii" - wskazał Samar.

Od początku roku w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy łącznie prawie 164 tys. używanych aut, co oznacza wzrost o 7,6 proc., licząc rok do roku.

Obiecanki Emilewicz

Co gorsza, wśród tych używanych aut wwożonych do Polski jest coraz więcej starych pojazdów z silnikami Diesla. Według analityków firmy Samar w imporcie używanych samochodów osobowych ich udział wynosi już 43,8 proc., tyle co w marcu 2016 r. Tyle że wtedy wwóz używanych aut z silnikami Diesla spadał. Teraz zaś rośnie, co sprzyjać będzie pogarszaniu jakości powietrza w Polsce, zwłaszcza w miastach. Sadze zawarte w spalinach starych diesli przyczyniają się też do chorób płuc. A to może zmniejszać odporność w razie zakażenia koronawirusem, który atakuje płuca.

REKLAMA

We wrześniu zeszłego roku minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiadała dziennikarkom "Wyborczej", że jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu jej resort przygotuje pakiet przepisów, które miały ograniczyć wwóz do Polski starych aut z silnikami Diesla. Ale inicjatywa minister Emilewicz skończyła się na zapowiedziach. Kierowane przez nią resorty do tej pory nie przedstawiły żadnego projektu przepisów o ograniczeniu wwozu używanych diesli.