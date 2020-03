Pogoda piękna, śniegu mnóstwo, a wyciągi narciarskie we Włoszech stoją. Wcześniej dotyczyło to tylko części z nich, w objętej kwarantanną Lombardii, ale narciarze nie chcieli jeździć też do innych włoskich ośrodków. Bali się nawet przez ten kraj przejeżdżać, a organizatorzy wyjazdów narciarskich zapewniają na swoich stronach internetowych, że autokar nie będzie jechał przez „czerwone” obszary.

– Jest atmosfera paniki. Wróciliśmy właśnie z ośrodka we Włoszech i nie było tam prawie nikogo. Ruch zamarł. Nasi klienci zmieniają plany z Włoch na Austrię – mówi Mateusz Łagowski z firmy Skimaniak.