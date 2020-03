Sygnałem do wyprzedaży był piątkowy klincz w negocjacjach państw OPEC. Producenci ropy naftowej mieli ustalić cięcia wydobycia surowca, jednak negocjacje nie zakończyły się porozumieniem.

Ropa pikuje przez koronawirusa

Zgodnie z obowiązującymi do piątku ustaleniami do końca pierwszego kwartału 2020 r. OPEC i Rosja miały ograniczyć wydobycie ropy naftowej o 1,7 mln baryłek dziennie w stosunku do wydobycia z października 2018 r. Państwa OPEC chciały zwiększyć je do 3,6 mln baryłek dziennie - najwięcej od kryzysu gospodarczego z początku 2009 r. Nie przystała na to Rosja.