W piątek po południu Grupa Lotos przedstawiła dane o produkcji rafinerii gdańskiej w lutym. I jednocześnie Lotos poinformował, że struktura produkcji w zeszłym miesiącu jest "mniej korzystna od docelowo zakładanej" - czyli spółka nie uzyska planowanych zysków.

Wyjaśnienie mogło jeszcze bardziej zaniepokoić inwestorów. "Przyczyną tej sytuacji były nieplanowane tymczasowe przerwy w pracy instalacji opóźnionego skoksowania DCU (tj. Delayed Coking Unit)" - podał Lotos w bieżącym raporcie giełdowym. Jednocześnie spółka uspokajała, iż "zapewnienie płynnej pracy DCU napotkało typowe dla nowo oddawanych instalacji zakłócenia, które zostały usunięte".

Na dokładkę do koronawirusa

Nic dziwnego, że na tę wieść akcje Lotosu straciły niemal 8 proc. na wartości. Na zakończenie sesji ten spadek zmalał do 6,67 proc. Przy tym ujawnione problemy produkcyjne w rafinerii gdańskiej w przypadku Lotosu dołożyły się do ogólnej bessy na warszawskiej giełdzie spowodowanej przez obawy przed koronawirusem. W piątek indeks WIG20 największych polskich spółek publicznych stracił 3,2 proc. i spadł do poziomu najniższego od listopada 2016 r.

Co z tą EFRA?

Inwestorów zainteresowanych Lotosem piątkowy komunikat tej spółki mógł jednak poważnie zaniepokoić.

Przypomnijmy, że instalacja DCU to kluczowa część projektu EFRA, czyli wielkiej modernizacji gdańskiej rafinerii kosztem ponad 2 mld zł. Po zakończeniu inwestycji gdańska rafineria miała znacząco zwiększyć swoją efektywność, czyli produkcję paliw z tej ilości ropy naftowej. To zaś miało zwiększyć zyski Lotosu. A dla wsparcia tej inwestycji gdańskiej spółki rząd PO-PSL wykupił akcje Lotosu z nowej emisji.

W 2015 r. Lotos zdecydował, że budową EFRA zajmie się wykonawca z Włoch. Zgodnie z umową miał wykonać zlecenie do wiosny 2018 r. Jednak dopiero w połowie zeszłego roku Lotos poinformował, że włoski wykonawca zakończył budowę instalacji DCU kończącą projekt EFRA. I wtedy rozpoczął się rozruch nowych instalacji, który miał się zakończyć pod koniec zeszłego roku. Wtedy Lotos ogłosił o zakończeniu tych rozruchów. Ale piątkowy komunikat wskazuje, że EFRA wciąż szwankuje.