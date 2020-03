Senat zamierza przyjąć bez poprawek antykoronowirusową specustawę. Ale nie jest ona dopracowana, więc w przyszłym tygodniu chce ją znowelizować.

W czwartek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa 2019-nCoV zaopiniowały połączone senackie komisje ustawodawcza i zdrowia. Senatorowie chcą, by rząd i instytucje państwa jak najszybciej dostały narzędzia do zapobiegania epidemii koronowirusa.

Choć Senat, w większości opozycyjny, zapowiadał, że nad rządowymi ustawami będzie pracował merytorycznie i bez pośpiechu, to tym razem komisje uznały, że należy przepisy przyjąć szybko i bez poprawek. – Jesteśmy odpowiedzialni i zależy nam na tym, by rząd i instytucje dostały realne narzędzia do walki z koronawirusem - mówi „Wyborczej” senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ustawodawczej. - Zostaliśmy postawieni w sytuacji nadzwyczajnej.