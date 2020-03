W tym tygodniu kierowcy doczekali się wreszcie znaczących obniżek rachunków za tankowanie. W piątek firma analityczna BM Reflex poinformowała, że przez ostatni tydzień litr benzyny 96 oktanów staniał o 4 gr i obecnie kosztuje średnio 4, 82 zł. A litr oleju napędowego staniał przez tydzień aż o 8 gr i obecnie kosztuje średnio 4,95 zł - pierwszy raz w tym roku spadając poniżej psychologicznego progu ceny 5 zł.

Jest też kolejna dobra wieść dla polskich kierowców. Na razie nie grożą podwyżki rachunków na stacjach benzynowych, a ceny paliw powinny jeszcze spadać. Bo fiaskiem zakończyły się negocjacje państw OPEC i Rosji o dalszych ograniczeniach wydobycia surowca.

Cięciami w koronawirusa

Od środy w Wiedniu ministrowie państw OPEC, organizacji największych eksporterów ropy naftowej, negocjowali z Rosją o dodatkowych cięciach wydobycia surowca. W ten sposób nafciarze chcieli powstrzymać spadek cen ropy naftowej wywołany przez koronawirusa.

Wybuch epidemii w styczniu w Chinach doprowadził do gwałtownego spadku zużycia i importu ropy naftowej w tej drugiej co do wielkości gospodarce świata. W efekcie ceny surowca mocno spadły. Aby to powstrzymać, państwa OPEC zaproponowały Rosji wprowadzenie dodatkowych cięć wydobycia.

Zgodnie z obecnym porozumieniem do końca pierwszego kwartału 2020 r. OPEC i Rosja miały ograniczyć wydobycie ropy naftowej o 1,7 mln baryłek dziennie w stosunku do wydobycia z października 2018 r. Dodatkowo Arabia Saudyjska - nieformalny lider OPEC - dobrowolnie ograniczyła swoje wydobycie jeszcze o 400 tys. baryłek dziennie. Czyli łącznie cięcia wynoszą 2,1 mln baryłek dziennie.

W czwartek komitet OPEC zaproponował, aby te cięcia utrzymać do końca roku. A w drugim kwartale dodatkowo ograniczyć wydobycie ropy ze złóż państw OPEC oraz Rosji i jej sojuszników o 1,5 mln baryłek. Nocą z czwartku na piątek ministrowie państw OPEC na wniosek Arabii Saudyjskiej podniosły poprzeczkę. Zaproponowały, aby dodatkowe cięcia o 1,5 mln baryłek ropy dziennie wprowadzić do końca roku. Wtedy cięcia wydobycia wyniosłyby łącznie nawet 3,6 mln baryłek dziennie - najwięcej od kryzysu gospodarczego z początku 2009 r.

Zatarg w Wiedniu z Rosją

Tak drastyczne cięcia państwa OPEC uzależniły jednak od tego, czy będzie w nich uczestniczyć Rosja. To właśnie rosyjscy nafciarze i ich sojusznicy spoza OPEC musieliby wziąć na swoje barki jedną trzecią dodatkowych ograniczeń. Dla Rosji oznaczałoby to konieczność zmniejszenia wydobycia do poziomu z 2008 r.

Po wielogodzinnych negocjacjach źródła w OPEC poinformowały agencje Reuters i TASS: umowa jest martwa. Moskwa nie zgodziła się na dodatkowe cięcia wydobycia.

Brak nowych porozumień OPEC z Rosją oznacza, że od kwietnia nafciarzy nie będą już obowiązywać żadne ograniczenia wydobycia i teoretycznie będą mogli dowolnie zwiększać pompowanie ropy ze swoich złóż. A w sytuacji kryzysu po koronawirusie może się to przerodzić w globalną wojnę cenową na naftowym rynku.

Na tę wieść ceny ropy naftowej zaczęły pikować. W piątek wieczorem na giełdzie w Londynie cena europejskiej ropy naftowej Brent straciła 9,9 proc. na wartości i baryłka tego surowca kosztowała 45,5 dol. W tym samym czasie na giełdzie w Nowym Jorku cena amerykańskiej ropy WTI zleciała o 8,6 proc. i za baryłkę WTI trzeba było zapłacić jedynie 42 dol. W obu przypadkach były to najniższe ceny od czerwca 2017 r.

Rijad miał dosyć kantów Moskwy?

Formalnie sojusz OPEC z Rosją wciąż istnieje, ale po fiasku szczytu w Wiedniu dalsze istnienie tego aliansu staje się coraz bardziej iluzoryczne.

Rosyjscy analitycy już od piątku rano utyskiwali, że Rosja dostała ultimatum od Rijadu - czyli obietnicę wielkich cięć wydobycia ropy na świecie pod warunkiem udziału w tej akcji rosyjskich nafciarzy. Dla Kremla to było jednak nie do przyjęcia, bo ewentualne zmniejszenie wydobycia ropy naftowej w Rosji mogłoby się przełożyć na spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, a także na zmniejszenie dochodów budżetu Rosji. To zaś mogłoby postawić pod znakiem zapytania zwiększenie wydatków socjalnych, obiecane w styczniu Rosjanom przez prezydenta Władimira Putina.

Arabia Saudyjska mogła mieć już jednak dosyć kontynuowania umowy, z której Rosja faktycznie się nie wywiązywała. I w ten sposób Moskwa korzystała na wzroście cen surowca spowodowanym przez cięcia wydobycia wprowadzane głównie przez Rijad.

Według ostatnich danych w styczniu państwa OPEC wypełniły swój plan cięć w 136 proc., czyli z nawiązką, Natomiast Rosja i jej sojusznicy wypełnili plan własnych cięć tylko w połowie - czyli nie dotrzymały umowy.

W zeszłym roku Rosja umowę z OPEC wypełniała tylko latem, kiedy po skandalu z zanieczyszczeniem surowca ograniczano, a nawet wstrzymano na 46 dni przesył rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do rafinerii w Polsce i Niemczech, a także w innych państwach Europy Środkowej.