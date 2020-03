Specustawa przyjęta przez Sejm 2 marca zadbała jedynie o możliwości i narzędzia działania dla rządzących oraz instytucji państwa. Zdaniem przedsiębiorców konieczne jest wprowadzenie przez Senat poprawek w przepisach lub stworzenie nowej antykoronawirusowej ustawy tym razem dla biznesu.

Obowiązująca teraz Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa traktuje na równi niezdolność do pracy z powodu choroby z niemożnością wykonywania pracy z powodu kwarantanny, czyli zastosowania przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. W przypadku objęcia pracownika kwarantanną, tak jak przy normalnym L-4, przez okres pierwszych 33 dni (14 dni, gdy pracownik ma więcej niż 50 lat) zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Później ZUS wypłaca mu zasiłek chorobowy.

"Epidemia mnie wykończy"

Nietrudno sobie wyobrazić, że w przypadku tak zaraźliwego wirusa jak COVID-19 może w jednej firmie zostać objęta kwarantanną część pracowników lub nawet wszyscy. Może też zostać zamknięty cały zakład pracy. Konsekwencje takich zdarzeń niepokoją przedsiębiorców.

Pani Krystyna prowadzi w Warszawie biuro księgowe. Obsługuje kilka firm. Ma cztery pracownice.

- W moim przypadku zwolnienie dla jednej pracownicy to już problem. A gdyby wszystkie zostały objęte kwarantanną lub musiałyby się zajmować dziećmi, to już tragedia. Firmę muszę na ten czas zamknąć - mówi księgowa. – A trzeba pamiętać, że świadczymy usługi, i to specjalnego typu: musimy się trzymać określonych ustawowo terminów, bo za ich przekroczenie grożą ogromne kary ze strony ZUS czy fiskusa.

Zdaniem pani Krystyny trudno będzie jej nie zarabiać i płacić przez 33 dni pracownikom. – Takie małe firmy jak moja żyją z miesiąca na miesiąc. Bardzo łatwo stracić płynność lub klientów, którzy odejdą, bo nie będą chcieli ponosić konsekwencji niezapłaconych podatków czy składek zusowskich.

Choć autorzy specustawy uważają, że rozwiązaniem w sytuacji pracowniczej kwarantanny jest praca na odległość z domu, to jest to rozwiązanie dostępne jedynie dla części pracodawców.

- W moim przypadku tak się nie da. Programy księgowe mamy w komputerach w biurze. Tam też jest cała baza danych. Muszę je chronić. Podobnie jak dokumenty moich klientów. Ich też nie można wynieść z biura, żeby moje księgowe mogły pracować w domu. Tego zabraniają nam przepisy RODO. Nie mogę łamać prawa - dodaje pani Krystyna. – Na samą myśl o epidemii robi mi się słabo. Wirus może wykończyć mnie albo moją firmę.

Epidemia koronawirusa. Każda firma może mieć problem

Zdaniem pracodawców skupionych w Konfederacji Lewiatan specustawa nie wspiera pracodawców. Przede wszystkim zajmujących się produkcją, wytwórstwem, budownictwem czy transportem.

- Dlatego proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe dla przedsiębiorców, w sytuacji kiedy brakuje możliwości świadczenia pracy przez pracownika w związku z decyzją władz o kwarantannie - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Lewiatanie. - Wysłaliśmy oficjalne pismo do Senatu, którego komisje będą zajmowały się specustawą. Proponujemy, aby w przypadku kwarantanny pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, a pracownikowi od razu należał się zasiłek chorobowy z ZUS.

Koronawirus w Polsce. Kiedy trzeba zamknąć zakład pracy?

Jest kolejny problem, który przez koronawirusa może dopaść pracodawcę. Władze mogą nakazać zamknąć zakład pracy. Kto wtedy ma płacić niepracującym pracownikom? Generalnie za każdy przestój niezawiniony przez pracownika płaci pracodawca. Tyle że w przypadku epidemii wina nie leży po stronie pracodawcy.

Są przepisy, które do podobnej sytuacji się odnoszą. Chodzi o zamknięcie firmy z powodów ekonomicznych. Ustawa z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy mówi o świadczeniach dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przysługują w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Tylko czy przystają one do sytuacji związanej z zamknięciem zakładu, czy kwarantanny większej liczby pracowników? Odpowiedzi na to pytanie nie daje też specustawa.

Pracodawcy mają nadzieję, że Senat wprowadzi odpowiednie rozwiązania prawne lub sam stworzy ustawę, która rozwiąże problemy mogące się pojawić w Polsce w związku z koronawirusem.