Popularne powiedzenie „obyś żył w ciekawych czasach” nabrało zupełnie nowego znaczenia. Historia pokazuje, że już nieraz świat przeżywał kataklizmy, czy to gospodarcze, czy wojenne. Ale pandemia koronawirusa unaoczniła, że kryzys na wielką skalę może przyjść w każdej chwili i pojawić się zupełnie niespodziewanie. I nieść – poza zdrowotnymi – także makroekonomiczne konsekwencje.

Dla jednych pandemia przyniosła koniec prowadzonego nieraz przez lata biznesu, jednak dla wielu przedsiębiorców stała się wyzwaniem, pozwalającym rozwinąć firmę w nietypowych czasach.

Wrocław w innowacyjnej czołówce

Wrocław w najnowszym światowym rankingu Globalization and World Cities 2020 awansował do kategorii „gamma” miast światowej gospodarki. Tu nie ma miejsc, a jedynie klasyfikacja w ramach kilku kategorii: alfa, beta, gamma, a także do dwóch kategorii o niższym znaczeniu: high sufficiency i sufficiency (czyli poziom „wysoki dostateczny” i „dostateczny”). Tym samym autorzy raportu zwracają uwagę na miejsca o największym znaczeniu dla światowej gospodarki, predysponowane do lokalizowania instytucji międzynarodowych, siedzib dużych firm i organizacji.

W najnowszym zestawieniu GaWC 2020 Wrocław jest drugim z Polskich miast, wyprzedza go tylko Warszawa. Są w zestawieniu takie metropolie jak Ankara, Ottawa, Nashville czy Turyn.

Wysoka pozycja Wrocławia zdecydowanie uwiarygodnia „Strategię Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia”, przedstawiającą wizję, zgodnie z którą stolica Dolnego Śląska za kilkanaście lat ma być inteligentnym miastem z gospodarką opartą na wiedzy. Ma także oferować przedsiębiorcom bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu, korzystając z potencjału uczelni wyższych.

Made in Wroclaw 2020. Potencjał miasta

Rok 2020 przyniósł szeroko rozumianemu biznesowi wyzwania, które zaskoczyły wszystkich. Mimo to Wrocław nie zwalnia tempa. Przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy stale rozwijają tu technologie, produkty i usługi, które podbijają światowe rynki.

Okazją do ich poznania będą wirtualne targi oraz konferencja Made in Wroclaw 2020. W tym roku udział w nich jest bezpłatny, a co szczególnie istotne w czasie epidemii, nie trzeba wychodzić z domu, ponieważ wystarczy mieć dostęp do internetu.

– Siłą Wrocławia są nasi mieszkańcy, nic więc dziwnego, że Wrocław to także miasto o gigantycznym potencjale kreatywnym. Wrocławskie start-upy podbijają międzynarodowe rynki, naukowcy realizują projekty, o których głośno jest na całym świecie – mówi prezydent Jacek Sutryk.

I dodaje: – Z drugiej strony międzynarodowe korporacje widzą potencjał intelektualny naszego miasta i inwestują we Wrocławiu. Jestem dumny z tych osiągnięć i cieszę się, że w trakcie Made in Wroclaw 2020 zobaczymy, nad czym właśnie teraz pracują młodzi kreatywni. Przecież to oni zmieniają świat na lepsze dla nas wszystkich.

Co roku w ramach targów można poznać innowacje firm, które pracują nad swoimi rozwiązaniami w stolicy Dolnego Śląska. W tym roku, w wersji online można spotkać zarówno firmy działające we Wrocławiu, które są już znaczącymi graczami na globalnym rynku, jak i start-upy zmierzające ku międzynarodowym sukcesom. Dzięki połączeniu internetowemu będzie można zajrzeć do salonów, show roomów i pracowni firm specjalizujących się w dziedzinach takich jak np. przemysł 4.0, branża IT czy medtech.

„Bezpośrednie połączenia ze stoiskami targowymi firm i instytucji obecnych na Made in Wroclaw, moderowany networking online oraz wirtualne spotkania 1:1 umożliwią uczestnikom targów bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami wrocławskiego biznesu oraz lokalnymi start-upami. Będzie to świetna okazja nie tylko do zainspirowania się ich działalnością, ale też rozmów o możliwościach współpracy, które oferują. Na odwiedzających targi czekają również konkursy z nagrodami” – zachęcają organizatorzy.

Tradycyjnie wystawcy są bardzo różni. To m.in. spółki miejskie, jak Wrocławski Park Technologiczny, MPWiK, Hala Stulecia czy Stadion Wrocław, uczelnie (Uniwersytet Ekonomiczny), jak i giganci prywatnego biznesu, m.in. Nokia, 3M, Whirlpool, Fanuc, Balluff. Na targach będzie się można również zapoznać z ofertą innowacyjnych start-upów.

Przykładowo: Biotts to firma biotechnologiczna, tworząca autorskie technologie transportu substancji leczniczych, receptury leków w obszarze dermatologii, onkologii i diabetologii. VR in HR tworzy dedykowane symulacje w wirtualnej rzeczywistości, pomagające zoptymalizować i zdigitalizować procesy rekrutacyjne w firmie. Z kolei Proxigroup jest producentem platformy do zastosowań przemysłowych i pionierem w wizualizacji procesów do śledzenia zasobów w łańcuchu dostaw.

Made in Wroclaw. Konferencja online

Wyzwaniom, przed którymi stoi dziś biznes poświęcona będzie trzydniowa konferencja Made in Wroclaw 2020. Wśród zaproszonych gości są cenieni liderzy biznesu i naukowcy. Co ważne, w tym roku każdy może uczestniczyć w konferencji bezpłatnie.

– Każdy dzień konferencji będzie poświęcony na merytoryczne dyskusje dotyczące jednego, kluczowego z punktu widzenia biznesu, tematu. Pierwszego dnia spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia koronawirusa może być postrzegana jako szansa, a nie tylko zagrożenie dla gospodarki. Drugi dzień poświęcimy potencjałowi przemysłu 4.0 i jego wpływie na lokalną gospodarkę. Ostatniego dnia Made in Wroclaw 2020 porozmawiamy z kolei o tym, czy ekologia i biznes mogą tworzyć synergiczne połączenie – opowiada Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W pierwszym dniu – 20 października – wystąpią Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce i Regionie Europy Wschodniej oraz Vangelis Savvas, dyrektor generalny 3M GSC Poland; Fabio Pommella, prezes zarządu Whirlpool Company Polska Sp. z o.o., North Area Senior Director i Wrocław Site Leader oraz Konrad Weiske, wiceprezes, SoDA – Software Development Association Poland, współzałożyciel i prezes, Spyrosoft S.A.

Na godz. 11 zaplanowano panel dyskusyjny ,,Walka z koronawirusem – nowa rzeczywistość, nowe sposoby działania”, w którym udział wezmą Anna Berczyńska, wiceprezes ABSL Talents, dyrektorka zarządzająca Globalnego Centrum Usług Wspólnych, Schaeffler Global Service Europe; Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes zarządu Klastra ITCorner, partner zarządzający Unity Group; prof. dr hab. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej; Krzysztof Jarzyna, Managing Director Industrias Alegre. Moderatorem dyskusji będzie dr Marcin Dudarski, współzałożyciel i partner zarządzający JP Weber.

Drugi dzień konferencji (21 października) jest poświęcony tematowi czwartej rewolucja przemysłowej na Dolnym Śląsku. To ogólna koncepcja związana z wzajemnym wykorzystaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik produkcyjnych. Charakterystycznym dla niej wynalazkiem był internet. Dzięki niemu zanika bariera pomiędzy ludźmi a maszynami. Tzw. przemysł 4.0 (liczony od drugiej dekady XXI w.) poprzedzał wiek pary (koniec XVIII w.), elektryczności (początek XX w.) i komputerów (lata 70. XX w.). Przemysł 4.0 zmienia przyszłość produkcji dzięki nowoczesnym technologiom, metodom zarządzania i nowym modelom biznesowym.

Na konferencji Made in Wroclaw we wspomnianym dniu wystąpią: Mateusz Amroziński, specjalista ds. nowych projektów w Fanuc Polska; dr Radomir Grucza, Vice President, Head of Sales DACH Region w GlobalLogic oraz Aleksandra Sękowska, COO ProxiGroup.

W panelu dyskusyjnym „Jak cyfryzacja wpływa na łańcuch dostaw w czasach pandemii?” wezmą natomiast udział Paweł Osiak, Sales Manager w Schavemaker Polska; Marek Prószyński, Enterprise Sales & Partners Team Leader w Trans.eu Group; Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Moderatorem dyskusji będzie Przemysław Ozga, redaktor naczelny Production Manager.

Dzień trzeci konferencji (22 października) to „Ekonomia w służbie ekologii”. Wystąpią prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym; Jakub Korczyński, prezes zarządu, Giant Lazer oraz Małgorzata Dobies-Turulska, zastępca dyrektora IKEA Industry Zbąszynek.

W trzecim i ostatnim dniu wydarzenia panel dyskusyjny dotyczy zrównoważonego rozwoju – lokalnych działań i globalnego wpływu. Paneliści to: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK S.A.; Anna Woźniak, rzecznik prasowy, Ultimo S.A.; Małgorzata Dobies-Turulska, zastępca dyrektora IKEA Industry Zbąszynek oraz Taras Lukaniuk, dyrektor Centrum Technologicznego Nokia. Moderatorem dyskusji będzie Przemysław Jedlecki, redaktor naczelny „Miasta Idei”; dziennikarz i redaktor „Gazety Wyborczej”.

Made in Wroclaw. Networking

Choć konferencja odbędzie się online, nie zabraknie na niej możliwości porozmawiania z panelistami i prelegentami.

– Możliwość wymiany spostrzeżeń i zadania pytań pogłębiających konferencyjną dyskusję sprawia, że każdy z uczestników wynosi z niej nie tylko inspirację, ale i konkretną, potrzebną mu wiedzę. Mimo tego, że Made in Wrocław 2020 odbędzie się w formule online, zadbaliśmy o to, by uczestnicy mogli wziąć aktywny udział w wydarzeniu. Każdy dzień konferencji zakończy się moderowanym networkingiem biznesowym - podkreśla Magdalena Okulowska, prezes ARAW.

Made in Wroclaw

Odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 r. Konferencja potrwa trzy dni, a targi zaplanowano ostatniego dnia – 22 października 2020 r. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny, a rejestracja możliwa na www.made-in-wroclaw.pl.

Wydarzenie organizowane jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Miasto Wrocław. Partnerami Merytorycznymi Made in Wroclaw 2020 są 3M, Fanuc, Whirlpool, GlobalLogic, ITCorner, ABSL oraz SoDA, a patronat strategiczny nad wydarzeniem objęło Hays, CBRE oraz JP Weber.