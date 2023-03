Marzyliśmy o życiu w Norwegii i Szwajcarii. W Polsce czekała na nas niespodzianka

Ucieczka z kraju

Daniel wraz z trzema rówieśnikami z jego wioski uradzili, że trzeba uciec do Etiopii, co nie było oryginalnym pomysłem, bo właściwie nie było innej drogi ucieczki przed prezydentem Afewerkim i jego żołnierzami. Podjęli decyzję za błogosławieństwem ojca Daniela, nauczyciela w wiejskiej szkole. Do Etiopii? Tak, do Etiopii!

Rodziny czterech uciekinierów dały im pieniądze na łapówki. Umówionej nocy wyruszyli z ich rodzinnej Addi Kuala, pokonali na piechotę 30 kilometrów do przejścia granicznego na rzece Mereb, gdzie służbę pełnił przekupiony przez rodzinę żołnierz. Łapówka jest bezpieczniejsza niż próba przejścia granicy na dziko – żołnierze mogą zabić. A za łapówkę przystawiają pieczątkę w paszporcie.

Za rzeką czekał na nich umówiony samochód. Pojechali do obozu dla uchodźców w Addis Abebie. Pierwszy raz w życiu znaleźli się w takim wielkim chaosie. W tym czasie było tam 25 tysięcy ludzi, spali po sześciu w małych namiotach. Każdy uchodźca co miesiąc dostawał litr oliwy, kilo cukru, 15 kg kaszy i to musiało mu wystarczyć.

To był też czas rozstań. Każdy z czwórki przyjaciół poszedł swoją drogą. Jeden tam, gdzie miał krewnych, inny tam, gdzie mógł poczuć się bezpieczniej lub gdzie było go stać na przemytników. Dwóch kolegów Daniela pojechało na północ z myślą, by dostać się do Libii, a stamtąd do Europy. Nigdy już się nie odezwali.

Daniel chciał dotrzeć do Izraela, gdzie mieszka spora grupa Erytrejczyków i Etiopczyków. Ale na to trzeba było zgromadzić około 3 tys. dolarów. Rodzina braci ojca, która mieszkała w Arabii Saudyjskiej, nie chciała dać Danielowi na to pieniędzy. Stryjowie namawiali go, żeby zamiast jechać do Izraela, przyjechał do nich, do Rijadu. I rzeczywiście, po półrocznym przystanku w Chartumie rodzina kupiła mu wizę saudyjską za 7 tys. dolarów. Spędził w Arabii Saudyjskiej osiem miesięcy, pracował jako kierowca śmieciarki na przedmieściach saudyjskiej stolicy.

Albo Polska, albo Erytrea

Rodzina dla nas, Afrykanów, jest najważniejsza. Każdy z nas chętnie pomoże krewniakowi, a nawet zapłaci wielką sumę, żeby uciekł z kraju, najczęściej nie żądając potem zwrotu. Wystarczy poczucie, że krewniak pomoże w potrzebie tak, jak ktoś z rodziny pomógł kiedyś jemu. To dlatego do Daniela odezwała się kuzynka z Norwegii. „Przyjeżdżaj do mnie – napisała – jestem pastorką w kościele pod Oslo, znajdę ci pracę".

Zaczęło się szukanie możliwości dotarcia do Europy, do strefy Schengen. Rodzina znalazła w Rijadzie niejakiego Amira, Saudyjczyka, który pośredniczył w uzyskaniu europejskich wiz. Ale wizę jakiego kraju warto zdobyć? Wtedy wydawało nam się, każdemu z nas szukającemu drogi do wolności, że wystarczy zaczepić się w jakimkolwiek kraju Europy i cały kontynent stanie otworem.

Amir miał dojście do wiz polskich. Daniel zapłacił mu za dokument 12 tys. dolarów, które dostał od rodziny. Świat jest mały i przez to czasem śmieszny - kilka lat później zapłaciłam temu samemu Amirowi za polską wizę 15 tys. dolarów.

Z wizą Daniel bez trudu dostał się do Polski. Ale jego celem było Oslo, dokąd niezwłocznie wyruszył. Urządzić się w norweskiej stolicy pomogła mu kuzynka, żyło mu się tam bardzo dobrze. Po trzech miesiącach, kiedy skończyła się jego wiza, zaczął go poszukiwać urząd imigracyjny. Ponieważ po wylądowaniu w Warszawie Daniel – zgodnie z prawem strefy Schengen - został zarejestrowany w Polsce przy okazji pierwszego przekroczenia granicy strefy, musiał wrócić z Norwegii do Polski.

Daniel postanowił jednak do Polski nie wracać. Zaczął się ukrywać. Ciągle zmieniał miejsce zamieszkania, zazwyczaj co kilka dni. Trwało to osiem miesięcy. Ale pewnego wieczoru Daniel poszedł z krewnymi na spacer po Holmenkollen, pięknym przedmieściu Oslo, gdzie aleje wiją się pomiędzy lasami rosnącymi na wzgórzach. I tam złapała go policja. Przez kilka dni go przesłuchiwali i namawiali do powrotu do Polski. A on im przez kilka dni odmawiał. Powiedzieli mu: „Daniel, albo jedziesz z powrotem do Polski, albo deportujemy cię do Erytrei. Innej możliwości nie masz. Takie są przepisy i my ich dla ciebie nie złamiemy".

Szczęśliwe zrządzenie losu



W ten sposób w 2014 r. wylądował z powrotem na Okęciu. I już na lotnisku policja zakuła go w kajdanki i odstawiła do aresztu w Piastowie, gdzie spędził miesiąc. Nie działa mu się tam krzywda. Strażnicy, owszem, byli surowi, ale nie bili. Przesłuchujący go urzędnicy urzędu ds. uchodźców już nerwowo nie wytrzymywali, bo bez przerwy powtarzał, że chce do Norwegii. I znów usłyszał to samo: albo zostajesz i podporządkujesz się przepisom, albo odstawiamy cię do Erytrei. A tam, w ojczyźnie, czekał na niego dół i osławiony sposób torturowania – przetrzymywanie człowieka miesiącami w jamie. W Erytrei powszechne jest dręczenie tych, którzy uciekli i pechowo wrócili. O, nie! Wszystko było lepsze niż powrót do ojczyzny.

Po wyjściu z aresztu wypełnił odpowiednie dokumenty i po kilku tygodniach otrzymał tzw. ochronę uzupełniającą, przysługującą uciekinierom, którym powrót do ojczyzny groziłby doznaniem poważnej krzywdy, a nawet śmierci. W kościele na Narbutta Etiopczycy - obie nasze nacje wspierają się nawzajem, a sława "Narbutta" jako centrum dla uchodźców jest szeroka w obozach - pomogli mu znaleźć pracę w Warszawie. Przez dwa lata nocami rozładowywał towar w Centrum Handlowym "Arkadia". A za dnia pracował w McDonald's, gdzie robił hamburgery i jak twierdzi, był w tym najlepszy na świecie.

W międzyczasie i ja wylądowałam w Warszawie. Tak jak Daniel chciał dotrzeć do kuzynki w Norwegii, tak ja chciałam dołączyć do rodziny w Szwajcarii. Nie znaliśmy się, choć oboje jesteśmy z Tigraju, krainy etiopskiej co prawda, ale znajdującej się tuż za granicą, oboje mówimy w języku tigrinia.

W Szwajcarii urodziłam syna z pierwszego związku, ale musiałam wrócić do Polski, bo skończyła mi się wiza. Kiedy mieszkałam na Targówku w ośrodku dla cudzoziemców, czułam się bardzo samotna i zdezorientowana. W ośrodku były właściwie same Czeczenki żyjące w zamkniętym kręgu. Nie miałam tam praktycznie żadnej bliskiej mi osoby oprócz Cecylii, Nigeryjki. Właśnie ona opowiedziała mi o Danielu, którego poznała oczywiście na Narbutta, i podała jego namiar na Facebooku.

Dziś, po latach Daniel już nie myśli o Norwegii, a ja nie myślę o Szwajcarii. Nie pracuje teraz nocami, bo chce się opiekować moim synem. Evan ma osiem lat i cierpi na autyzm. Wymaga wyspecjalizowanej opieki, chodzi do terapeutycznego przedszkola, niedługo pójdzie do szkoły podstawowej, również terapeutycznej.

No i mamy dzieci z naszego związku - dwie córeczki, czteroletnią Noemi i Selimę, która w czerwcu skończy roczek. Daniel pomaga, czasem wszyscy razem idziemy po Evana do przedszkola. Jeszcze nie byliśmy w polskich górach ani nad polskim morzem. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy. Bardzo byśmy chcieli. Najdalej dotarliśmy do Zielonej Góry, na coroczny zjazd polskich Etiopczyków i Erytrejczyków. Pojechaliśmy tam razem, bo teraz stanowimy rodzinę, która powstała w Polsce. Możemy być zwycięzcami w naszym życiu.

***

Artykuł i reportaż wideo powstały w ramach „Re:framing Migrants in the European Media". Ten międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską został stworzony, by opracować mechanizmy, które zapewnią odpowiednią reprezentację migrantom i uchodźcom w mediach w całej Europie. Celem projektu jest pomoc mainstreamowym mediom w stworzeniu inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni do autoprezentacji dla migrantów i uchodźców.

Na projekt składa się wiele publikacji i wydarzeń w różnych europejskich miastach. Jego koordynatorem jest European Cultural Foundation (Holandia). Poza "Gazetą Wyborczą" udział w nim biorą jeszcze: Eticas Foundation (Hiszpania), Here to Support (Holandia), ZEMOS98 (Hiszpania) i CoCulture (Niemcy).