Rosji i Białorusi grozi wykluczenie z igrzysk olimpijskich w Paryżu

Sportowcy Rosji i Białorusi mogą zostać wykluczeni z igrzysk w Paryżu w 2024 r. za inwazję Moskwy na Ukrainę. Ale decyzja jeszcze nie zapadła i wcale nie jest taka łatwa, pewna i jednogłośna.

Wkrótce w wielu dyscyplinach sportu zaczną się kwalifikacje do igrzysk w Paryżu, mimo że do igrzysk zostały jeszcze dwa lata. W niektórych już się zaczęły, a nawet zakończyły - jak w przypadku kwalifikacji do olimpijskiego turnieju piłki nożnej w strefie CONCACAF, gdzie za kwalifikacje olimpijskie służyły mistrzostwa do lat 20. Na igrzyska awansowały Dominikana i USA.

Którym Rosjanom pozwolić na start?

1 marca, tydzień po napaści Rosji na Ukrainę, MKOl rekomendował sportowym federacjom wykluczenie z wszelkich rozgrywek reprezentacji Rosji i Białorusi - w przypadku Mińska za pomocnictwo w agresji. Właściwie wszystkie federacje przechyliły się do tej rekomendacji, ze znaczącymi wyjątkami tenisa i kolarstwa. Federacje te uznały, że ich sportowcy nie są reprezentantami swoich krajów, że reprezentują wyłącznie siebie, wystarczy nie epatować ich przynależnością państwową. Dlatego turniej w Wimbledonie, na który zakazano wstępu Rosjanom i Białorusinom, został "ukarany" przez związki i federacje ATP, WTA i ITF tym, że nie przyznawały one punktów za ten prestiżowy turniej do swoich rankingów. Co wskazuje, że sprawa nie jest łatwa i jednoznaczna.