Człowiek chyba nie może zrobić więcej, aby odkryć swoją prawdziwą naturę, niż pójść w najwyższe góry – tak zwykle myślę, pisząc o himalaistach szukających swojej drogi na szczyt.

W Polsce ścieżka, którą podążają tuż przy granicy ludzkich możliwości – i zbyt często ją przekraczają - jest obserwowana przez miliony. Adam Bielecki, Denis Urubko, Krzysztof Wielicki, Wojciech Kurtyka – ich każde słowo jest dla nas ważne, czytamy ich wypowiedzi, bo – gdy dzielą się z nami szczerze tym, co przeżyli w górach - dotyczą istoty, czegoś podstawowego, co jest też w każdym z nas, tylko boimy się sprawdzić, co to jest, a oni się nie bali.