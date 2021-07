Lista piłkarzy wracających tego lata do PKO Ekstraklasy jest zastanawiająco długa. Są na niej nazwiska znane, należące do graczy, którzy wyjeżdżali z Polski w szczycie swoich karier. – To nie jest tak, że się za granicą nie sprawdzili, choć zapewne niektórzy liczyli na więcej. Wracają z doświadczeniem, którego w naszych drużynach często brakuje – uważa Marcin Rosłoń, były piłkarz, teraz komentator i ekspert Canal+.

PKO Ekstraklasa. Lista powrotów

Jako piłkarz ewidentnie lepszy wraca w zasadzie tylko jeden: Barry Douglas. Gdy pięć lat temu Lech sprzedawał go do tureckiego Konyasporu, trudno było się spodziewać, że wkrótce potem wyląduje w angielskiej Championship i będzie w niej ważnym piłkarzem trzech klubów. Z dwoma z nich wywalczy awans do Premier League, ale nigdy w niej nie zagra - uznawano, że na najlepszą ligę świata jest jednak za słaby. Na polską ekstraklasę jego umiejętności są więcej niż wystarczające, z kapitalną lewą nogą i wyśmienitym strzałem to gracz wyjątkowy.