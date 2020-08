O Azarence znów jest głośno. Była liderka rankingu WTA dziś jest w nim dopiero 59., ale gra najlepiej od miesięcy. W przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku turnieju Western & Southern Open dotarła do ćwierćfinału, eliminując rozstawioną z piętnastką Chorwatkę Donnę Vekić oraz doświadczone Francuzki Alizé Cornet i Caroline Garcię.

Gdy po pierwszej rundzie dziennikarze poprosili ją o komentarz do protestów w kraju, aresztowań i cenzury w mediach. Azarenka zaczęła się wić jak piskorz. - To bardzo trudny temat - zaczęła. - To co się dzieje łamie mi serce, ponieważ nie mogę tam być i zrozumieć całej sytuacji. To naprawdę smutne, ale ciężko mi o tym mówić. Mam nadzieję, że przemoc ustanie - powiedziała.

Dopytywana, czy liczy, że głos protestujących zostanie wysłuchany dodała: - Mam nadzieję, że tak się stanie. Jak już powiedziałam, jest to bardzo trudny temat. Nie chcę, by moje słowa były użyte w czyichś planach. Zrobię co uważam za słuszne, bez pośrednictwa mediów, które przekręcają słowa na swój sposób.

Dziennikarze zapewne nie byli zdziwieni, bo Azarenka słynie z ucinania niewygodnych dla siebie tematów. A jej relacje z autorytarną białoruską władzą to właśnie jeden z takich tematów.

Bułeczki od Łukaszenki

Azarenka ma prawo nie pamiętać swojej ojczyzny sprzed rządów Łukaszenki. Gdy ten został prezydentem, miała pięć lat. Podobno nawet pierwsze kroki na korcie stawiali w tych samych czasach. Łukaszenka zaczął trenować, bo w tenisa grywał prezydent Rosji Boris Jelcyn. Azarenka, bo jej matka pracowała w lokalnym klubie. - Razem zaczynaliśmy. Ona jeszcze podlotkiem była, a już biegała za trenerem i prosiła: Pokażcie mi, jak prezydent gra w tenisa. A ja mówiłem: Zanieście jej bułeczki, pokarmcie ją. I podkarmialiśmy ją z naszej żywności, którą ze sobą mieliśmy - wspominał Łukaszenka. Czy tak faktycznie było, czy tylko fantazjował, by ogrzać się w cieniu sławy ówczesnej tenisistki numer jeden na świecie - nie wiadomo.

Faktem jest, że małej Wiktorii mogło się przydać dokarmianie. W jej domu się nie przelewało. Na początku lat 90. mieszkała z bratem rodzicami i dziadkami w dwupokojowym mieszkaniu. - Trenowałam w grupie 40 dzieci odbijając o ścianę. Przez pierwszy rok nawet nie weszłam na kort. W kolejnym trenowałam godzinę tygodniowo z 25 innymi dziećmi. Poza tym odbijałam o ścianę i wyobrażałam sobie, że gram na wielkim stadionie - wspominała w rozmowie z „NY Timesem”. Szybko zaczęła się wyróżniać, lecz nie zrobiłaby kariery bez sponsora i wyjazdu na zachód.

Pomógł jej Władimir Pieftiew, szef Biełtecheksportu, firmy działającej w branżach zbrojeniowej, naftowej i finansowej, a co ważne - powiązanej z władzą. Azarenka związała się z nim kontraktem, na mocy którego musiała dzielić się z nim każdą wygraną z kortów. Kiedy zaczęła zarabiać miliony, miała poprosić Łukaszenkę, by pomógł jej anulować kontrakt. - I on jej pomógł - wspominał w rozmowie z „Wyborczą” Zmicier Pankawiec, sportowy dziennikarz niezależnego tygodnika „Nasza Niwa”. O tym epizodzie Azarenka nie mówi. Jako swojego dobroczyńcę przestawia raczej hokeistę Nikołaja Chabibulina, grającego w lidze NHL, który zaoferował jej stypendium i treningi w Arizonie. To w tamtejszej akademii wypracowano charakterystyczny styl Azarenki - ofensywny tenis i towarzyszące uderzeniom głośne ni to okrzyki ni to piski.

"Azarenka robi dla kraju więcej niż cały białoruski MSZ"

Białorusinka zarobiła na korcie ponad 30 mln dolarów, zwyciężyła w 20 turniejach, lecz tylko dwóch wielkoszlemowych (Australian Open 2012 i 2013). Według powszechnej opinii zasłużyła na więcej, lecz zbyt często na drodze stawała jej Serena Williams. Amerykanka pokonała Azarenkę 18 razy, w tym 10 razy w szlemach.

Gdy w 2012 r. Azarenka triumfowała w Melbourne, Łukaszenka przyznał jej Order Ojczyzny III stopnia, odznaczenie niemal przyznawane najczęściej weteranom wojennym. „Wika, ty jesteś naszą dumą. Ojczyzna jest zachwycona twoim wybitnym osiągnięciem, które już wpisało się w historię białoruskiego i światowego sportu” - napisał jej w liście gratulacyjnym. Miał też powiedzieć, że jedna Azarenka robi dla kraju więcej niż cały białoruski MSZ. A kibice podzielili się wzdłuż linii politycznego sporu, dzielącego państwo.

Bo choć Azarenka nigdy otwarcie nie wspierała Łukaszenki to zarzuca jej się, że co najmniej dwa razy miała wesprzeć prezydenta w jego kampanii. Pierwszy raz w 2010 roku, kiedy ubiegał się o czwartą kadencję. Azarenka zaprosiła na pokazowy mecz do Mińska Karolinę Woźniacką, by razem wesprzeć klinikę onkologiczną. Na zapełnionych trybunach Pałacu Sportu zasiadł też Łukaszenka. W pewnym momencie Azarenka zaprosiła go na kort i przez kilka minut prezydent w skarpetkach odbijał piłkę z dwoma gwiazdami. Wieczorem pokazały to wszystkie dzienniki telewizyjne.

Drugi raz pięć lat później, gdy Łukaszenka podpisał zgłoszenie do igrzysk w Rio. To jedynie formalność, lecz na Białorusi urządzono z tej okazji uroczystość w Komitecie Olimpijskim, z udziałem gwiazd sportu, w tym Azarenki. Państwowa telewizja zmontowała z niej 20-minutowy materiał.

Siedem godzin z prezydentem

Wówczas już Azarenka była już zaszufladkowana jako reżimowa. - Zawsze mnie wspiera, wysyła telegramy, jest to bardzo przyjemne (...). Wiem, że ogląda moje mecze w telewizji, kibicuje. To dla mnie bardzo ważne - mówiła o Łukaszence w jednym z wywiadów. W rozmowie z „NY Timesem” wspominała, że gdy kiedyś prezydent zaprosił ją na spotkanie, to przegadali razem siedem godzin, a jej matka obawiała się, czy nie została porwana. W tym samym wywiadzie chwaliła Łukaszenkę za utrzymywanie równowagi w polityce zagranicznej. - Nie mamy surowców naturalnych, by się na nich oprzeć. Jeśli jesteśmy bardziej po stronie Rosji, to USA i Zachód są przeciwko nam, a w odwrotnym przypadku mamy przeciw sobie Rosję - analizowała.

Choć podatki płaci w Monte Carlo, a mieszka najczęściej pod Los Angeles, to w ostatnich latach znów otrzymała pomoc z ojczyzny. Tym razem w prawnej batalii o prawo do opieki nad synem Leo, którą toczyła ze swoim byłym chłopakiem Billym McKeague’em. Na Białorusi uznano racje Azarenki, choć potem wyrok podważył amerykański sąd w Kalifornii. Przez to tenisistka przez blisko sezon nie mogła podróżować z synem poza stan, co mocno komplikowało jej karierę.

Dziś znów błyszczy na korcie. W środę wieczorem w meczu o półfinał w Nowym Jorku zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur. Na Instagramie umieszcza kolejne uśmiechnięte zdjęcia. Sprawom politycznym poświęciła tylko jeden wpis. „Bardzo kocham moją Ojczyznę Białoruś i modlę się do wszystkich walczących stron o zaprzestanie przemocy i niepokojów oraz przystąpienie do pokojowych negocjacji. Tylko w ten sposób można rozwiązać powstałe różnice i wrócić do spokojnego życia. Życzę pokoju i pomyślności naszej Ukochanej Ojczyźnie!” - napisała. I wyłączyła możliwość dodawania komentarzy.